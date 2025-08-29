Inesperado: tras cerrar a Garnacho, Chelsea va por otro crack argentino de la Premier League

Envalentonado por la conquista de la Conference League la pasada temporada y la reciente coronación en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos, Chelsea tiene serias aspiraciones para la presente temporada, que volverá a tenerlo compitiendo en la Champions League y deseoso también de volver a ganar la Premier League, que se le niega desde 2017.

Para potenciarse, el equipo que conduce Enzo Maresca se ha mantenido activo hasta la última semana del mercado de pases en Europa, que cerrará este primero de septiembre. Y así como cerró recientemente el arribo de Alejandro Garnacho procedente de Manchester United, a falta de revisión médica y firma del contrato vinculante, se lanzó ahora a la carga por otro futbolista argentino que milita en la Premier League.

Se trata de Facundo Buonanotte, mediapunta de 20 años surgido de Rosario Central que a inicios de 2023 fichó con el Brighton y que viene de jugar cedido en el Leicester City la pasada temporada. Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, Chelsea está negociando de manera directa con Las Gaviotas para tomar ventaja de otros pretendientes, entre ellos Borussia Dortmund que también disputará la Champions League.

Para ventaja de Los Blues, ya se llegó a un acuerdo total con el jugador en relación a sus pretensiones económicas y objetivos deportivos, por lo que solo resta definir las negociaciones con Brighton que están encaminadas para que este llegue cedido en primera instancia, pero con opción de compra.

Facundo Buonanotte, el nuevo objetivo argentino en la mira de Chelsea. (Foto de Getty).

Además, Romano se encargó de aclarar que no hay ninguna intención de Chelsea de lograr el fichaje de Buonanotte para luego cederlo al Racing de Estrasburgo, club que es parte del mismo conglomerado empresario, sino que siempre fue la intención ponerlo a las órdenes de Enzo Maresca para su primer equipo.

¿Qué falta para que Chelsea presente a Garnacho?

Chelsea logró un acuerdo con Manchester United por el fichaje de Alejandro Garnacho a cambio de 46 millones de euros más una plusvalía del 10 por ciento sobre una venta futura.

Para que El Bichito se ponga a disposición de Enzo Maresca resta todavía que el jugador se someta a la revisión médica de rutina y, de no mediar ningún imprevisto, proceda a la firma del contrato vinculante.