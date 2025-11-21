Jugadores como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Xavi o Sergio Busquets son algunos de los nombres que Pep Guardiola ha entrenado en su carrera desde que asumió en primera división con el FC Barcelona y durante sus pasos por Bayern Múnich y Manchester City. Y el español tiene claro que hay un nombre que está a la altura de cualquiera de los mencionados: Bernardo Silva.

El portugués, con 422 presencias -y contando- desde su llegada al Manchester City en 2017 proveniente del Monaco y a cambio de 50 millones de euros, es el jugador que más partidos ha jugado con Guardiola como entrenador. Y aunque no sea el futbolista con más goles ni asistencias bajo su mando, tiene ciertas virtudes que Pep valora por sobre todo.

Guardiola destacó a Bernardo Silva como uno de los mejores que ha entrenado. (Getty)

“Allí, allí arriba. Top, muy alto. Uno de los mejores. En lo que a mí respecta, él puede hacerlo todo”, respondió sin titubear al ser consultado en conferencia de prensa sobre dónde entrar Bernardo Silva entre todos los jugadores que entrenó.

“He notado que ya no es tan prolífico para marcar goles, pero nunca lo fue, no es el que más asistencias da, tampoco nunca lo ha sido. Pero nos da algo que tal vez no aparezca en las estadísticas o la data, pero son muchísimas cosas increíblemente invaluables para el equipo para ganar partidos, su mentalidad y muchas otras cosas“, detalló.

Con una última frase, Pep Guardiola le puso fin a su respuesta y, con ella, dejó completamente claro su pensamiento: “Sin duda, es uno de los mejores jugadores que he entrenado en mi carrera“, sentenció.

El Manchester City en racha: ganó 7 de sus últimos 8 partidos

Luego de una temporada 2024/25 sumamente complicada, el Manchester City actual se parece un poco más al que dominó el fútbol inglés durante cuatro años de forma consecutiva y consiguió la primera Champions League de su historia. De sus últimos ocho partidos, ganó siete y solo perdió uno.

Manchester City, en una gran racha de victorias. (Getty)

En esa racha destacan goleadas ante Liverpool (3-0) y Borussia Dortmund (4-1), además de triunfos ante Bournemouth, Swansea, Villarreal, Everton y Brenford. Únicamente una derrota por la mínima en Birmingham contra Aston Villa empaña un notable presente para Pep Guardiola y sus dirigidos.

