Una joya del Manchester City de Pep Guardiola se retiró del fútbol a los 19 años y confesó: “No lo estaba disfrutando”

Cuando un joven decide iniciar su camino como futbolista profesional, decide dejar muchas cosas de lado. Las amistades, las fiestas y -en muchos casos- el estudio quedan en un segundo plano cuando el objetivo es llegar a Primera División. Han Willhoft-King, joven de la cantera de Manchester City, no estaba dispuesto a hacer ese sacrificio.

El joven nacido en Londres tomó la decisión de retirarse del fútbol a los 19 años para estudiar Derecho en el Brasenose College, de la Universidad de Oxford. El juvenil, que se desempeñaba como mediocampista, había participado de varios entrenamientos con el primer equipo del gigante inglés, rodeado de estrellas como Erling Haaland, Phil Foden y Rodri, además de ser dirigido por Pep Guardiola.

Willhoft-King había pasado por las categorías inferiores del Tottenham antes de pasar a Manchester City. En el conjunto celeste, llegó a la categoría Sub 21 (algo similar a la Reserva en Argentina) y tenía el talento suficiente para iniciar su carrera. Sin embargo, tomó la decisión de colgar los botines prematuramente por dos factores trascendentales: las lesiones y su nivel académico.

Por qué Willhoft-King se retiró a los 19 años

De acuerdo al periódico británico The Guardian, el londinense era considerado como “un alumno brillante”. Sus calificaciones en el bachillerato eran siempre las mejores en materias troncales como matemática, economía e historia. En enero, tras una entrevista, Oxford le hizo una oferta de admisión, donde se vio obligado a elegir entre el fútbol y el estudio.

Los problemas físicos fueron un problema para el chico desde temprano. A mediados de 2022, una seguidilla de problemas físicos comenzaron a complicar la continuidad del juvenil. Pese a esa situación, pasó de Tottenham a Manchester City, pero sus complicaciones no mermaron y se le hizo difícil ganar rodaje.

“No lo estaba disfrutando. No sé qué era, quizá el ambiente. También me aburro a menudo. Entrenabas, volvías a casa y no hacías nada realmente. Si lo comparas con ahora… Me cuesta encontrar tiempo en el día. O estoy estudiando, o saliendo con amigos, o jugando en el primer equipo de la universidad, y también en mi colegio”, declaró Willhoft-King en el medio inglés.

Willhoft King no disfrutó los entrenamientos con Guardiola

El juvenil aseguró que sus entrenamientos con el primer equipo no estuvieron a la altura de sus expectativas: “Entrenar con el primer equipo se convirtió en algo que, por extraño que parezca, nadie esperaba con ganas. Porque solo estabas presionando. Corríamos detrás del balón como perros durante media hora, 60 minutos. No es una experiencia muy agradable, sobre todo cuando intentas presionar a De Bruyne, Gündogan o Foden. No puedes acercarte a ellos, así que la sensación de no querer hacer esto supera el asombro por estar ante estrellas”.

Aún así, el exfutbolista dejó elogios para Guardiola: “Ver a Pep… es tan, tan animado. La energía que transmite, los gestos con las manos, el tono de voz. Es realmente impresionante”.

