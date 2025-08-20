Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”

La Premier League 2025/26 se puso en marcha y los candidatos son los de siempre: el vigente campeón Liverpool, el tres veces consecutivas subcampeón Arsenal, el campeón del mundo Chelsea y el Manchester City, ganador de cuatro ligas consecutivas previo al título de los Reds en el curso pasado.

Sin embargo, luego de la primera fecha y a pesar de la goleada en el Molineux por parte de los Citizens, quien no se mostró impresionado con Pep Guardiola ni con el plantel fue Jamie Carragher, un histórico de la competición, que jugó más de una década y media en Liverpool.

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, no se mostró impresionado con Guardiola ni el City.

“Si Pep Guardiola no fuera el entrenador, ni siquiera pensaríamos que el City puede ganar la liga“, señaló Carragher en su participación en el podcast de Sky Sports, The Overlap. Aunque rápidamente destacó que Guardiola no está un escalón por sobre el resto de los entrenadores, como lo estuvo por muchos años.

“El año pasado lo vimos estar mucho sin ganar, probar muchas cosas diferentes sin resultado, como si fuera un entrenador normal. Mostró que no es sobrehumano, que si no tiene un plantel para ganar la liga, no la va a ganar“, explicó Carragher.

Carragher cree que Guardiola necesita de Rodri para ser canddiato.

El ex defensor británico incluso se animó a afirmar que el Manchester City necesita de Rodri para pensar en el título: “Creo que Rodri tiene que volver y volver en su mejor forma para que el City sea candidato”, cerró.

El mercado del Manchester City no fue sobresaliente

El Manchester City se encuentra en una etapa de reconstrucción, y los dos mercados del 2025 así lo han demostrado; salidas como las de Kevin De Bruyne o Kyle Walker -y posiblemente Ederson-, la capitanía para Bernardo Silva y las incorporaciones de futbolistas por debajo de los 25 años muestran que Guardiola está renovando su arsenal.

Pero los jugadores necesitarán adaptarse, futbolistas como Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders y los fichajes de enero pasado que incluyen a Omar Marmoush, Nico González y Abdukodir Khusanov deben encontrar su lugar y hacerse cargo de ser las nuevas caras de un equipo que puso la vara muy alta en las últimas temporadas.

