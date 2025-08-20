Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”

Jamie Carragher fue crítico con Guardiola por lo mostrado en Manchester City la temporada pasada y no cree que tenga lo suficiente para pelear por la Premier.

Por Germán Celsan

Un histórico de la Premier apuntó contra Guardiola
© GettyUn histórico de la Premier apuntó contra Guardiola

La Premier League 2025/26 se puso en marcha y los candidatos son los de siempre: el vigente campeón Liverpool, el tres veces consecutivas subcampeón Arsenal, el campeón del mundo Chelsea y el Manchester City, ganador de cuatro ligas consecutivas previo al título de los Reds en el curso pasado.

Sin embargo, luego de la primera fecha y a pesar de la goleada en el Molineux por parte de los Citizens, quien no se mostró impresionado con Pep Guardiola ni con el plantel fue Jamie Carragher, un histórico de la competición, que jugó más de una década y media en Liverpool.

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, no se mostró impresionado con Guardiola ni el City.

Si Pep Guardiola no fuera el entrenador, ni siquiera pensaríamos que el City puede ganar la liga“, señaló Carragher en su participación en el podcast de Sky Sports, The Overlap. Aunque rápidamente destacó que Guardiola no está un escalón por sobre el resto de los entrenadores, como lo estuvo por muchos años.

“El año pasado lo vimos estar mucho sin ganar, probar muchas cosas diferentes sin resultado, como si fuera un entrenador normal. Mostró que no es sobrehumano, que si no tiene un plantel para ganar la liga, no la va a ganar“, explicó Carragher.

Carragher cree que Guardiola necesita de Rodri para ser canddiato.

Carragher cree que Guardiola necesita de Rodri para ser canddiato.

Publicidad

El ex defensor británico incluso se animó a afirmar que el Manchester City necesita de Rodri para pensar en el título: “Creo que Rodri tiene que volver y volver en su mejor forma para que el City sea candidato”, cerró.

El mercado del Manchester City no fue sobresaliente

El Manchester City se encuentra en una etapa de reconstrucción, y los dos mercados del 2025 así lo han demostrado; salidas como las de Kevin De Bruyne o Kyle Walker -y posiblemente Ederson-, la capitanía para Bernardo Silva y las incorporaciones de futbolistas por debajo de los 25 años muestran que Guardiola está renovando su arsenal.

Pero los jugadores necesitarán adaptarse, futbolistas como Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders y los fichajes de enero pasado que incluyen a Omar Marmoush, Nico González y Abdukodir Khusanov deben encontrar su lugar y hacerse cargo de ser las nuevas caras de un equipo que puso la vara muy alta en las últimas temporadas.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Noel Gallagher: “River Plate es muy especial para nosotros”
River Plate

Noel Gallagher: “River Plate es muy especial para nosotros”

Tras la salida del Diablito Echeverri, otros 4 jugadores todavía pueden dejar a Guardiola y al Manchester City en este mercado
Noticias de la Premier League 2025

Tras la salida del Diablito Echeverri, otros 4 jugadores todavía pueden dejar a Guardiola y al Manchester City en este mercado

Chau Manchester City: Echeverri, al Leverkusen de Palacios
Fútbol europeo

Chau Manchester City: Echeverri, al Leverkusen de Palacios

Tras ser ignorado por la Premier League, Alexis Mac Allister fue premiado por su temporada de campeón con Liverpool
Noticias de la Premier League 2025

Tras ser ignorado por la Premier League, Alexis Mac Allister fue premiado por su temporada de campeón con Liverpool

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo