Wayne Rooney ignoró al Manchester United y reveló en qué equipo de la Premier League jugaría hoy en día: “Sería lo mejor para mí”

Más de una década ha pasado desde que el Manchester United ganó por última vez la Premier League; lo hizo con Sir Alex Ferguson en el banquillo y con Wayne Rooney como uno de sus principales referentes en cancha. Hoy, el equipo es apenas una sombra de aquella dinastía que supo atemorizar el fútbol inglés y a toda Europa, y hasta las glorias del club así lo reconocen.

El propio Wayne Rooney, hablando en su flamante podcast, The Wayne Rooney Show, reconoció que hoy en día Manchester United no sería su opción si pudiera elegir en qué equipo de la Premier League jugar. Dialogando en el piso con Kelly Somers y Kae Kurd, Rooney admitió que su elección sería el Arsenal.

“Me gusta lo que el Arsenal está haciendo“, reconoció Wayne. “Y es algo que estamos viendo desde hace ya algunos años, creo que son sólidos, fuertes defensivamente y llevaban tiempo pidiendo a gritos un número 9, que ahora tienen con Gyokeres”, destacó.

Arsenal inició la Premier League con 2 victorias y es uno de los líderes con Tottenham y Liverpool (Getty)

“Pero creo que la forma en la que Arsenal está jugando en este momento, cómo trabajan en la pelota parada y para meter pelotas en el área, probablemente por todo eso Arsenal sería lo mejor para mí. Se adaptaría mejor a mí“, sentenció el tercer máximo goleador en la historia del fútbol inglés.

Rúben Amorim, en la cuerda floja en el Manchester United

El Manchester United es la cara opuesta del Arsenal, de hecho, perdió con los Gunners en el inicio de la Premier League en Old Trafford. A ello hay que sumarle un empate en Craven Cottage contra Fulham, para un total de apenas un punto sobre seis posibles.

Rúben Amorim no le encuentra la vuelta al Manchester United y su futuro está en riesgo. (Getty)

El equipo marcha en el puesto 15 de la Premier, igualado con Newcastle, Aston Villa y Brighton. Únicamente Wolverhampton y West Ham United se encuentran por debajo, luego de perder ambos partidos. Indefectiblemente, el futuro de Rúben Amorim en el banquillo de los Red Devils empieza a cuestionarse en Inglaterra.

Nombres como Oliver Glasner, actualmente en Crystal Palace, y Gareth Southgate, ex seleccionador inglés y una persona cercana a la directiva del Grupo INEOS, son los dos nombre que más fuerte suenan como eventuales sucesores, en caso de que el luso no logre dar vuelta esta situación.

