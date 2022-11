Mientras se disputan los últimos partidos de la era Gallardo, los dirigentes de River se mueven para convencer a Juanfer para que se quede a pesar de los intereses del exterior, como también empiezan a tantear a Matías Kranevitter para que vuelva al club. Acá, las novedades más importantes del día.

River le ganó 4 a 3 a Colo Colo en un partidazo

En un partido muy cambiante y lleno de goles, River se pudo quedar con una gran victoria. Comenzando con un buen juego y un Juanfer Quintero muy activo, el Millonario pegó 2 veces y antes de los 12 minutos se encontraba 2 a 0 en el marcador, gracias a los tantos de Borja, tras una gran asistencia de Quintero y una mejor definición del Colibrí, y el tanto de Pablo Solari, que la pinchó tras la salida del arquero Cortés, con otra asistencia del 10 Millonario.

Colo Colo, el campeón chileno, no se quedó atrás y fue en búsqueda del descuento, objetivo que logró a los 30 minutos tras un centro rasante de Suazo que Paulo Díaz marcó en contra de su arco. 2 minutos después, el Cacique llegó al empate, con un gol polémico por posición adelantada de Emiliano Amor, y un minuto después de lograr el empate, dio vuelta el resultado con un gol de Esteban Pavez.

Para el segundo tiempo, Gallardo decidió hacer 3 cambios que le cambiaron la cara al equipo. Si bien la segunda mitad siguió con el dominio del local, rápidamente con un contraataque que comenzó desde el arquero Centurión, Juanfer Quintero aportó su tercera asistencia para que Solari marque su segundo gol de su cuenta personal. Minutos después, River volvió a pegar y dio vuelta el marcador con otro gol de Borja, que anticipó a su marca y puso cifra definitivas.

Desde México buscan a Juanfer

Dentro de un año flojo desde lo futbolístico, Juanfer fue lo más claro del Millonario. Sin estar en su mejor momento desde lo físico, el 10 demostró en varias oportunidades que le sobra categoría y fue el más desequilibrante del equipo del Muñeco. Ahora le llueven ofertas y tendrá que decidir su futuro post Qatar.

Tal como asegura Fox Sports México, Tigres, Rayados y América son los interesados por Juan Fernando Quintero de la Liga MX. Los tres tienen un gran poderío económico y podrían tentarlo desde su proyecto deportivo, pero en River se ilusionan con poder retenerlo.

Kranevitter, libre o nada

Entre todos los nombres que ya comienzan a barajar, el que aparece con mayor fuerza en el horizonte del Millonario es un hijo de la casa: Matías Kranevitter. Sin embargo, su arribo no sería tan sencillo como se esperaba y en Nuñez ya tomaron una decisión en cuanto al futuro del volante central.

Pese a que no tuvo mucha acción en su arribo al Monterrey de México, el último torneo disputado cambió el panorama y ahora los Rayados no quieren desprenderse del volante. Una inversión que River aún no está dispuesto a realizar y por eso Kranevitter solo tendría un camino: convencerlos de salir libre.