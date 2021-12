La era Gallardo en River ha sido increíble. Los títulos, los futbolistas surgidos de las Inferiores, los jugadores potenciados por su liderazgo. El amor de los hinchas millonarios por el Muñeco crece día a día. Por eso, tras su renovación, los fanáticos se volvieron locos al enterarse que ¡hasta rechazó al Barcelona!

"Hace dos años, estando en River, Marcelo desechó una propuesta formal del Barcelona. El quedarse o irse de River no dependía de una propuesta de terceros, era una decisión personal. No pasa por una propuesta de otro equipo que me va a modificar quedarme o no en River", dijo Juan Berros, su representante. Pero además confirmó otros ofrecimientos...

El representante de Gallardo y las ofertas que rechazó para seguir en River

"Tuvimos no menos de tres contactos con la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol). En el primer contacto se nos planteó que la AUF había resuelto por unanimidad que Marcelo debía ser el técnico de la Selección de Uruguay. Mi respuesta fue que Gallardo tenía vínculo con River y no iba a tomar una decisión en ese momento", contó Berros en Sport890 respecto a otro de los ofrecimientos que le llegaron al DT millonario.

Y si bien no detalló instituciones y liga, Berros confesó que "durante estos siete años y medio que lleva dirigiendo a River, tuvo algunas ofertas concretas y ninguna fue atendida por su situación contractual". Aunque también avisó: "Ahora estaba en una situación diferente porque se le terminaba el vínculo y tenía que resolver si aceptaba o no la oferta de renovación".