En junio de 2011 se escribió una de las páginas más tristes de la historia de River. Y aunque hoy por hoy el descenso ya no duele en la memoria de los hinchas que inflan el pecho con un presente magnífico, Mariano Pavone fue uno de los más marcados por aquel trágico día en el que el Millonario perdió la categoría.

"Todo se resume en la última imagen que es el penal. Más allá de que si lo convertía, faltaban 20 minutos, había que hacer un gol más", recordó el delantero que hoy juega en Quilmes en diálogo con TNT Sports. Y también lamentó no haber tenido la chance de revertir su imagen en la vieja B Nacional.

Mariano Pavone: "Me hubiera gustado tener una revancha en River"

"Hice el gol a los 5 minutos, quedaban 85 minutos y nos empataron...En ese momento me toca que me lo atajen el penal. Obvio que me hubiera gustado tener revancha en River. Matías Almeyda quería que siga, pero los dirigentes nunca me llamaron", confesó el centrodelantero que quedó en el ojo de la tormenta.

Cabe destacar que tras el descenso Pavone pasó por Lanús, Cruz Azul de México, Vélez, Racing, Defensor Sporting de Uruguay y actualmente juega en Quilmes, de la Primera Nacional.