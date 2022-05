River tiene un sueño enorme. Una ilusión. Un objetivo por el que se reforzó con todo y mantuvo la base que Marcelo Gallardo pidió desde el primer día. Sí, el Millonario quiere volver a gritar campeón en la Copa Libertadores. Por eso, tras conocer que Pep Guardiola quiere a Julián Álvarez en junio, el DT ya piensa en su mejor reemplazante y trabaja día a día con su sustituto natural...

A sabiendas de la partida de Julián hacia el Manchester City, el entrenador salió en el mercado pasado a buscar a Esequiel Barco, quien estaba en la MLS y aceptó el desafío sin dudarlo. Ahora, con la mente puesta en la Copa, el ex Independiente habló con Radio Continental y dejó varios títulos.

El crack en el que Gallardo pone todas sus fichas aseguró que "todavía no está en su mejor nivel"

“No creo que haya llegado a mi mejor nivel en River aún, pero sí fui de menor a mayor”, comenzó el ex futbolista del Rojo. Y continuó: "Al principio me costó por cómo entrena Gallardo. Estados Unidos no era tan exigente y me fui porque quería volver a competir de verdad".

Por otra parte, el ex Atlanta United reconoció el trabajo del DT: "Me mejoró mucho a la hora de tomar decisiones en tres cuartos de cancha. Cuando llegue había dicho que Marcelo me dio su confianza y el apoyo que necesita cada jugador y adentro de la cancha me fui soltando cada vez más”.