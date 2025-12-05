Mientras sueña con disputar el Mundial 2026, la decisión que tomó Julio Soler ante la chance de llegar a River

En vísperas del sorteo del Mundial 2026, los clubes del fútbol argentino que ya no participan del Torneo Clausura, como es el caso de River, están enfocándose de lleno en el próximo mercado de pases, donde buscarán reforzarse para ir detrás de los objetivos para el año venidero.

Uno de los futbolistas apuntados por Marcelo Gallardo es Julio Soler, actual lateral izquierdo de Bournemouth, equipo de la Premier League al que llegó procedente desde Lanús. Cabe destacar que, a pesar de haber nacido en la ciudad paraguaya de Asunción, su sueño es jugar para la Selección Argentina.

Ya formó parte de la convocatoria nacional, por lo que está en la órbita de Lionel Scaloni. Y como posee poca continuidad en Inglaterra (lleva 8 partidos desde que se sumó al elenco que hace de local en Dean Court), según pudo averiguar La Página Millonaria, el deseo de Soler es poder llegar a River.

A sabiendas de que ya dio el visto bueno para que Stefano Di Carlo avance por él, en las próximas horas, desde el club situado en el barrio porteño de Núñez, podrían iniciar las gestiones para así incorporarlo de cara a lo que será el 2026.

Julio Soler, lateral izquierdo que quiere River. (Getty Images)

¿Cómo podría llegar Julio Soler a River?

El futbolista que tuvo su mejor versión en el Mundial Sub 20 que se disputó en tierras chilenas, durante 2025, está cotizado en 8 millones de euros, según reporta Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado. En caso de que avancen, en principio, buscarían un préstamo con opción de compra.

La drástica medida que tomó Stefano Di Carlo en River

De cara a lo que será el próximo período de incorporaciones, el mandamás que tomó la posta de Jorge Brito, en la última reunión de Comisión Directiva, comunicó que los contratos de los futbolistas que arriben tendrán una modificación con relación a lo que fueron los últimos confeccionados.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no excederán el 60%, el resto será por objetivos. Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados. No habrá nada intermedio”, manifestó Di Carlo ante los presentes.

Para completar el salario de los futbolistas que, a partir de 2026, se vistan con la indumentaria riverplatense, se firmarán los contratos por productividad. La misma estará medida en la cantidad de partidos que disputen los intérpretes, los goles que conviertan (en el caso de los delanteros), como así también campeonatos que obtengan y finales que disputen.

