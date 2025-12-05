Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Mientras sueña con disputar el Mundial 2026, la decisión que tomó Julio Soler ante la chance de llegar a River

El lateral izquierdo surgido de Lanús es uno de los apuntados por Marcelo Gallardo para que llegue a River en el próximo mercado.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Julio Soler, jugador de Bournemouth que interesa en River.
© Getty ImagesJulio Soler, jugador de Bournemouth que interesa en River.

En vísperas del sorteo del Mundial 2026, los clubes del fútbol argentino que ya no participan del Torneo Clausura, como es el caso de River, están enfocándose de lleno en el próximo mercado de pases, donde buscarán reforzarse para ir detrás de los objetivos para el año venidero.

Uno de los futbolistas apuntados por Marcelo Gallardo es Julio Soler, actual lateral izquierdo de Bournemouth, equipo de la Premier League al que llegó procedente desde Lanús. Cabe destacar que, a pesar de haber nacido en la ciudad paraguaya de Asunción, su sueño es jugar para la Selección Argentina.

Ya formó parte de la convocatoria nacional, por lo que está en la órbita de Lionel Scaloni. Y como posee poca continuidad en Inglaterra (lleva 8 partidos desde que se sumó al elenco que hace de local en Dean Court), según pudo averiguar La Página Millonaria, el deseo de Soler es poder llegar a River.

A sabiendas de que ya dio el visto bueno para que Stefano Di Carlo avance por él, en las próximas horas, desde el club situado en el barrio porteño de Núñez, podrían iniciar las gestiones para así incorporarlo de cara a lo que será el 2026.

Julio Soler, lateral izquierdo que quiere River. (Getty Images)

Julio Soler, lateral izquierdo que quiere River. (Getty Images)

¿Cómo podría llegar Julio Soler a River?

El futbolista que tuvo su mejor versión en el Mundial Sub 20 que se disputó en tierras chilenas, durante 2025, está cotizado en 8 millones de euros, según reporta Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado. En caso de que avancen, en principio, buscarían un préstamo con opción de compra.

Publicidad
Julio Soler, entre los 5 traspasos más destacados del mercado europeo: “Fichaje astuto”

ver también

Julio Soler, entre los 5 traspasos más destacados del mercado europeo: “Fichaje astuto”

Gallardo desea tener a Ascacibar para que acompañe a Castaño

ver también

Gallardo desea tener a Ascacibar para que acompañe a Castaño

La drástica medida que tomó Stefano Di Carlo en River

De cara a lo que será el próximo período de incorporaciones, el mandamás que tomó la posta de Jorge Brito, en la última reunión de Comisión Directiva, comunicó que los contratos de los futbolistas que arriben tendrán una modificación con relación a lo que fueron los últimos confeccionados.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no excederán el 60%, el resto será por objetivos. Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados. No habrá nada intermedio”, manifestó Di Carlo ante los presentes.

Para completar el salario de los futbolistas que, a partir de 2026, se vistan con la indumentaria riverplatense, se firmarán los contratos por productividad. La misma estará medida en la cantidad de partidos que disputen los intérpretes, los goles que conviertan (en el caso de los delanteros), como así también campeonatos que obtengan y finales que disputen.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • River Plate planea iniciar gestiones por el lateral izquierdo Julio Soler.
  • Julio Soler, actualmente en Bournemouth (Premier League), lleva solo 8 partidos jugados.
  • El valor de mercado de Julio Soler es de 8 millones de euros, según Transfermarkt.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Los 7 jugadores de River que pueden jugar el Mundial 2026
Mundial 2026

Los 7 jugadores de River que pueden jugar el Mundial 2026

Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3
Mundial 2026

Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3

Dónde jugará la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria, Argelia y Jordania
Selección Argentina

Dónde jugará la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria, Argelia y Jordania

Contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026
Mundial 2026

Contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo