El premio FIFA que entregó Gianni Infantino en pleno sorteo del Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de FIFA, se encargó de dar la bienvenida formal en todos los idiomas al sorteo de los 12 grupos del primer Mundial con 48 selecciones que calificó como el evento deportivo más importante de la historia y al que para empezar a congeniar con el público estadounidense comparó con “104 Super Bowls en un mes”.

Desde el Kennedy Center de Washington, donde saludó especialmente a Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, máximos mandatarios de los tres países sede de la Copa del Mundo, el suizo sorprendió haciendo entrega de un premio en plena ceremonia.

Después de un comprometido discurso por la paz en el mundo, Infantino llamó a Donald Trump al escenario para reconocerlo con el FIFA Pace Prize, galardón que el ente rector del fútbol mundial entregó por primera vez en su historia y que ya se había anunciado después que el máximo mandatario estadounidense se quedara sin el Nobel de la Paz en octubre, pues le fue adjudicado a la venezolana María Corina Machado.

Donald Trump recibió de Infantino el Premio FIFA de la Paz. (Getty).

“Es una medalla y un trofeo. Este premio se entregará de cara a las millones de personas que les encanta el fútbol, los que buscan la unidad y la paz gracias a su notable liderazgo y acciones. Este premio 2025 es para usted. El futbol une al mundo y es en reconocimiento por sus acciones para lograr la paz en el mundo”, le dijo Infantino a Trump.

“Todos vemos las imágenes y sufrimos con los niños que mueren en la guerra. Queremos ver esperanza, unidad y un futuro. Usted merece ser el primer ganador de este trofeo, logró cosas increíbles”, agregó el presidente de FIFA en pleno acto de entrega. “Es de los mayores honores de mi vida. Salvamos millones de vidas”, agradeció Trump.

Críticas al premio FIFA de la Paz

Ya sabiendo que Donald Trump iba a ser condecorado este viernes por un Premio de la Paz paralelo al Nobel y dispuesto por FIFA, distintos organismos de Derechos Humanos habían mostrado una mirada crítica sobre la decisión. Entre ellos, el grupo de defensa FairSquare dijo a CNN Sports que la introducción del premio “es solo el ejemplo más reciente de una grave mala gobernanza en la FIFA y una prueba más de que la organización necesita una reforma urgente”.

Nick McGeehan, director de la organización, agregó: “La decisión de Gianni Infantino de vincular a la FIFA con el proyecto MAGA de Trump podría tener sentido comercial a corto plazo para la FIFA, pero obviamente es muy perjudicial para la integridad y la reputación del deporte”.

También Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, aseguró que aunque se pusieron en contacto con FIFA para entender el motivo del premio, no encontraron respuestas que lo justifiquen. “No tenemos una respuesta a eso, lo que podría inferirse es que no hay proceso, no hay otros nominados, no hubo evaluación”, criticó.