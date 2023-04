River tenía la misión de enderezar el camino tras la caída contra The Strongest y vaya si lo hizo. Con una actuación soberbia, a pesar de recibir una expulsión en el primer tiempo, el equipo de Martín Demichelis derróto a Sporting Cristal por 4-2 en el Monumental y pasó a ser escolta de Fluminense en su grupo de la CONMEBOL Libertadores 2023.

Está claro que el máximo objetivo del Millonario en este año es la Copa y pasar a octavos de final es una obligación. La dirigencia de turno sueña con poder dotar aún más de jerarquía al actual plantel que conduce Micho y, además de intentar convencer a exjugadores que finalizan contrato en Europa, Nicolás Otamendi es el principal apuntado para romper el mercado y poder pelear mano a mano la Libertadores contra los pesos pesados de Brasil.

Según adelantó Maxi Grillo para TNT Sports, la visita de la Selección Argentina al Monumental para jugar contra Panamá fue un punto de quiebre para intensificar contactos con el defensor y su representante, en medio del "operativo seducción" para convencerlo de ponerse la banda roja. Sin embargo,el periodista Fabrizio Romano le puso paños fríos a la posible llegada del "General" a Núñez.

"Nicolás Otamendi aún no ha decidido su futuro. Después de una excelente Copa del Mundo y temporada con el Benfica, su contrato termina en junio y Otamendi se tomará su tiempo para decidir el próximo paso", adviritó el experto en transferencias del fútbol a través de Twitter.

Luego, Romano desilusionó a más de un hincha del Millonario: "El fútbol europeo sigue siendo su prioridad. No hay conversaciones con River Plate en este momento". Desde Núñez todavía no acercaron ninguna propuesta económica, ya que el central todavía no tomó ninguna decisión sobre su futuro, pero desde La Banda esperan un pulgar arriba para comenzar a negociar.