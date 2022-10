Tras el emotivo homenaje que tuvo en el Estadio Monumental ante su gente, Marcelo Gallardo decidió que el plantel tenga el día libre en este lunes para volver a entrenarse en la mañana del martes con la cabeza puesta en el duelo con Racing del próximo domingo. Un partido muy importante para la definición del campeonato.

Ya sin chances matemáticas de ser campeón y prácticamente sin posibilidades de terminar en un segundo lugar que le permita llegar al Trofeo de Campeones, el Millonario saldrá a jugar ante la Academia con el único objetivo de terminar el año con una victoria. Un camino para el cual Gallardo deberá meter mano.

En primer lugar, el entrenador ya sabe que no podrá contar con dos jugadores muy importantes en el mediocampo ya que Juan Fernando Quintero y Nicolás De la Cruz no podrán estar. Mientras el volante colombiano fue expulsado por empujar al árbitro del partido, el uruguayo alcanzó su quinta tarjeta amarilla y no jugará con Racing.

Bajas importantes para un entrenador que, contrariamente, sí podrá tener en cuenta a Milton Casco y Miguel Borja luego de que estos cumplieran la fecha de suspensión que debieron pagar por acumulación de tarjetas. Dos vueltas que Gallardo espera que no sean las últimas ya que hay varios en duda.

Ausentes ante Rosario Central, Gallardo estará atento a la evolución de Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Santiago Simon ya que los tres, de estar en condiciones, tendrían grandes chances de ser titulares dentro del último once de Marcelo Gallardo en su exitoso ciclo en River.

¿Maidana y Pinola se despiden de River ante Racing?

Otra opción que podría darse, teniendo en cuenta que River ya no pelea por nada, es que el Millonario salga a jugar ante la Academia con varios históricos en cancha ya que podría ser su último partido: Jonatan Maidana, Javier Pinola y Matías Suárez son algunas de las posibilidades que maneja el entrenador.