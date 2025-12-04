En la previa al clásico ante Boca, Racing acordó a su primer refuerzo para 2026

Este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, Racing visitará a Boca por una de las semifinales del Torneo Clausura, donde los comandados por Gustavo Costas buscarán alcanzar la definición del certamen y así tener la chance de volver a celebrar un título a nivel local después de seis años.

Mientras el entrenador planifica la formación, en la que deberá realizar dos cambios con respecto a los que eliminaron a Tigre, por penales, ya que no contará con los expulsados Santiago Sosa y Gastón Martirena, los directivos cerraron el arribo del primer refuerzo para el próximo año.

Después de estar durante un año a préstamo en Unión, a quien se le venció el plazo para ejecutar la opción de compra por 500.000 dólares a cambio del 50% del pase, Matías Tagliamonte regresará al arco de la Academia. Y debido a que se confirmó la salida de Gabriel Arias, que no renovará su vínculo, Costas le daría lugar al ex Atlético Rafaela. Pero aún no lo definió.

A pesar de que los directivos del Tatengue quisieron negociar para lograr una nueva cesión por Tagliamonte, desde la Academia fueron tajantes y manifestaron que no sería posible porque solo aceptaban venderlo. Por ahora, es la primera cara ‘nueva’, y dependiendo de lo que decida el DT, se quedará a pelear por un lugar con Facundo Cambeses o buscará un nuevo rumbo.

Matías Tagliamonte, arquero de Unión.

¿Cómo le fue a Matías Tagliamonte lejos de Racing?

Entre 2024 y 2025, Matías Tagliamonte estuvo a préstamo en Tigre, Gimnasia de Mendoza y Unión. Fue en el conjunto santafesino donde consiguió mayor rodaje, algo que lo complementó con buenas actuaciones.

Publicidad

Publicidad

ver también La amenaza desde Racing a Boca por el presente de Maravilla Martínez: “Se terminó de desbloquear”

ver también Revelaron el momento en el que Marcos Rojo pudo pelear en Párense de Manos

Fueron 59 los partidos que afrontó entre los tres clubes donde se desempeñó tras su salida de la Academia: le anotaron 55 goles y mantuvo la valla invicta en 25 oportunidades.

DATOS CLAVES