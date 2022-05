River ya se despidió de la Copa LPF y solamente le queda luchar por la Libertadores antes de que culmine el semestre. Este jueves, a partir de las 21, recibirá a Colo-Colo en el Monumental y buscará sellar su clasificación a Octavos de Final, y para ello, Gallardo modificará el equipo.

La derrota ante Tigre en los Cuartos de Final del certamen local no dejó para nada satisfecho al entrenador del Millonario, quien expresó en conferencia de prensa que "nos encontramos con una mala noche en general, no pudimos fluir en el juego, no tuvimos un buen funcionamiento ni las individualidades estuvieron lúcidas". Y después de que el plantel retomara los entrenamientos, en la cabeza del Muñeco aparecieron algunas dudas.

El error de Paulo Díaz en el segundo gol del Matador, como así también la floja actuación que tuvo Andrés Herrera, generaron algunas incertidumbres con respecto a la última línea, por lo que podrían meterse Jonatan Maidana y Emanuel Mammana, respectivamente. Asimismo, podría correrse Milton Casco hacia el lateral derecho para que en el izquierdo ingrese Elías Gómez.

Por otra parte, en el mediocampo surge la duda respecto al reemplazante de Enzo Pérez, quien alcanzó el límite de amonestaciones, por lo que deberá purgar una jornada de suspensión y regresaría ante Alianza Lima, el próximo miércoles 25 de mayo, para completar la fase de grupos. La opción más viable se radica en que ingrese Bruno Zuculini, aunque también podría cerrarse Enzo Fernández y que delante suyo se ubiquen Santiago Simón, Tomás Pochettino y Nicolás De la Cruz.

Gallardo, a lo largo de los próximos tres días, trabajará de lleno en el armado del equipo con el que River saltará al campo de juego para sellar su pasaje a la siguiente ronda de la Libertadores y así darle una nueva alegría a sus hinchas.