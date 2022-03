Quedan cinco días para que el Monumental se tiña de rojo y blanco, River reciba a Boca e inicie la edición 213 del Superclásico del fútbol argentino. Después de lo que fue la goleada sobre Gimnasia y Esgrima (LP), Gallardo quedó satisfecho con la producción de sus dirigidos y ya está pensando en lo que serán los XI frente al rival de toda la vida.

"Las sensaciones son siempre hermosas. Lo manejamos como siempre, no tengo motivos para hacer alguna mención en especial, ni más ni menos que eso. No hay que cambiar absolutamente nada. Lo que hablen afuera (a los periodistas) es un problema de ustedes, no nuestro", admitió el Muñeco luego del drástico triunfo frente al elenco dirigido por Néstor Gorosito, en la antesala al choque contra el Xeneize. Y justamente, tiene mucho que ver con lo que haría el próximo domingo.

A pesar de que el plantel del Millonario tiene varios entrenamientos por delante, en la cabeza de Gallardo ya comenzó la danza de nombres para diagramar el equipo con el que saldrá al césped del Antonio VespucioLiberti para recibir a los dirigidos por Battaglia. Y ante la (casi) confirmada ausencia de David Martínez, no habría modificaciones.

Si bien algunos creían que Agustín Palavecino podría meterse en el equipo, ocupando el lugar de Nicolás De la Cruz, pero en estas últimas horas, el DT de River repetiría el equipo que le ganó a Gimnasia. Eso sí, no está confirmado porque, de aquí al domingo, puede ocurrir cualquier imprevisto.

De no encontrarse con ningún imponderable, el entrenador más ganador de la historia del Millonario colocaría a Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.