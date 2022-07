Una de las grandes noticias que tuvo River en lo que va del semestre es el buen desempeño de Rodrigo Aliendro. El volante llegó, se puso la camiseta del Millonario y dejó muy buenas impresiones pese a la eliminación de la Copa Libertadores y a la derrota ante Godoy Cruz.

Tan bueno fue su rendimiento que este mediodía, en su presentación oficial como refuerzo, recibió un elogio de un periodista. "No te costó prácticamente nada adaptarte al equipo", le dijeron al ex-Colón, que sorprendió con su respuesta repleta de humildad y hasta con autocrítica.

"Sin dudas es el mayor desafío para mí. Lo de costarme o no, es una opinión tuya, yo sí siento que me está costando en la parte de la intensidad con la que se viven los partidos", aseguró el volante de 31 años, que agregó: "Me falta todavía para rendir como yo quiero".

Por otra parte, se refirió al presente futbolístico del equipo: "El partido de la Copa Libertadores fue un golpe duro, pero después con Barracas Central hicimos un buen partido y el otro día (con Vélez por torneo) el equipo hizo un buen primer tiempo".