Su DT conoce a Scaloni, jugará su quinto Mundial tras arrasar en las Eliminatorias y será rival de Argentina en 2026

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, donde ahora los combinados ya conocen sus respectivos rivales en la fase de grupos. En ese sentido, la Selección Argentina compartirá la zona J con Argelia, que tiene ciertas particularidades a destacar de cara a lo que será la competición más importante del planeta. Además, el lote lo completan Austria y Jordania.

Para empezar, Vladimir Petkovic dirigió a Lionel Scaloni. El experimentado entrenador bosnio coincidió con el argentino durante su etapa en Lazio, en el año 2012. Por otro lado, el seleccionado africano arrasó en las Eliminatorias siendo el líder absoluto de su zona y llegará al Mundial con el objetivo de ser la gran sorpresa y dar el batacazo que lo ponga en el centro de la escena.

A nivel equipo, la máxima figura es Riyad Mahrez. El híper talentoso que brilló en Leicester y luego en Manchester City, es el capitán de Argelia, el conductor y el dueño de cada pelota detenida. Los otros dos jugadores de mayor renombre, aunque varios escalones por debajo del zurdo, son el volante ofensivo Houssem Aouar, el mediocampista Ismael Bennacer y el lateral izquierdo Aït-Nouri.

Riyad Mahrez, capitán y máxima figura de Argelia. (AFP)

Tal es el grato recuerdo de Scaloni con Petkovic que, al término de la ceremonia del sorteo, el oriundo de Pujado lo elogió con una frase más que contundente. “Es muy buen entrenador“, sentenció durante una entrevista. Cabe recordar que el bosnio comandó tácticamente a Suiza durante la Copa del Mundo 2018, en la que alcanzó los octavos de final, donde quedó eliminada.

En las Eliminatorias Africanas, Argelia compartió el grupo con Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. En 10 partidos, ganó 8, empató uno y perdió otro, terminado así como líder indiscutido con 25 puntos y asegurando su participación en el Mundial 2026. En ese certamen y con 10 de los 28 tantos, el goleador del equipo fue Mohamed Amoura, actualmente en Wolfsburgo.

Vladimir Petkovic, director técnico bosnio, actualmente en Argelia. (@LesVerts)

Será la quinta vez que Argelia juega un Mundial. Su debut se dio en 1982, donde quedó afuera en el cuadrangular inicial. Cuatro años después, en 1986, también fue eliminada en fase de grupos. Casi un cuarto de siglo más tarde, en 2010, el destino fue el mismo que anteriormente. En 2014 alcanzó los octavos de final, pero perdió ante la poderosa Alemania que luego sería campeona.

En definitiva, Los Zorros del Desierto irán en busca del batacazo en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica. Así, el gigante país ubicado en el norte de África, con una población de 49 millones de personas, con el islam sunita como principal religión y el árabe clásico como idioma aunque también se utiliza el tamazigh y el francés, compartirán el grupo con Argentina.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

DATOS CLAVE