Las noticias de River hoy: Gallardo no definió su futuro y está en la órbita de la Selección de Uruguay

El Millonario quiere sentenciar el campeonato local. Para ello dependerá de lo que suceda este fin de semana frente a Platense, más allá de los resultados de quienes están por debajo suyo en la Liga Profesional. Y Gallardo también piensa en su continuidad, aunque suena para dirigir a Uruguay.

Y de cara al choque ante Platense, una figura de River quedó afuera de los concentrados, pero una de las grandes joyas y promesas que tiene la institución, apareció en la consideración de Gallardo. ¿Tendrá minutos en cancha?

River tiembla por la continuidad de Gallardo

El Muñeco explicó que definirá su futuro una vez que culmine el torneo, pero en las últimas horas apareció un fuerte interés de la AUF para que se haga cargo de la Selección de Uruguay.

Luego de que los directivos charrúas despidieran a Óscar Washington Tabárez, se pusieron en contacto con Marcelo Gallardo para que, finalizado su contrato en River, se calce el buzo de la Celeste.

Gallardo y una gran advertencia a Julián Álvarez

El técnico de River se refirió al futuro del Araña, la joya del Millonario que está en boca de todos, y le dio una gran advertencia.

"Hay que acompañarlo como corresponde. Primero, no hay que tener ningún tipo de cambio en cuanto a los comportamientos si él no los tiene, si él no tiene cambios en su manera de ser y de entrenarse hay que acompañarlo como hasta ahora. Si vemos situaciones diferentes en su comportamiento o en su entorno tendríamos la necesidad de acompañarlo de otra manera", expresó Gallardo en conferencia de prensa y dejó en clara su postura de cómo se deberá llevar a cabo la posible partida de Álvarez.

Los concentrados de River para visitar a Platense

Este domingo, a partir de las 21:30, River se medirá en Vicente López ante Platense y buscará acercarse mucho más a la obtención del campeonato. Y Gallardo confirmó a los futbolistas que estarán convocados al encuentro.

Con la ausencia de Fabrizio Angileri y de Benjamín Rollheiser, ambos desgarrados, pero con los retornos de Agustín Fontana y José Paradela, además del juvenil Tomás Galván, River tendrá 23 jugadores concentrados.