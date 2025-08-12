Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

El ex jugador de Boca que vivió una pesadilla: erró dos penales y su equipo no pudo ganar en la Copa Libertadores

La mala noche de un exfutbolista del Xeneize complicó a su equipo en el certamen internacional.

Por Agustín Vetere

Erró dos penales y complicó a su equipo.
© Captura ESPNErró dos penales y complicó a su equipo.

Este martes inició la acción por los octavos de final de la Copa Libertadores y los futboleros pudieron disfrutar duelos de alto nivel. En el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional igualó sin goles ante Sao Paulo en el primer capítulo de esta serie.

El combinado colombiano jugó ante su público y con la presión de obtener un resultado para encaminar la llave a su favor antes de viajar a Brasil para el partido de vuelta. Sin embargo, fue una noche para el olvido en la que Edwin Cardona fue protagonista por fallar dos penales.

El volante ofensivo de 32 años, con pasado por Boca Juniors, fue titular en el Atlético Nacional, pero esta vez complicó a su equipo con dos importantes errores. En el primer tiempo, a los 12 minutos, Cardona ajustó demasiado su remate hacia la derecha y se le fue ancha.

Pero, hasta allí, los locales no perdieron la calma y siguieron buscando a través de un importante dominio sobre los brasileños. Los dirigidos por Javier Gandolfi protagonizaban la mayor parte de las jugadas e incluso los palos jugaban a favor de los paulistas.

Fue a los 23 del complemento cuando a Atlético Nacional se le presentó otra inmejorable oportunidad. Esta vez, Cardona acertó entre los tres palos, pero el experimentado Rafael adivinó el destino de la pelota, el mismo palo derecho que buscó en el primer tiempo.

Publicidad

De esta manera, Atlético Nacional y Sao Paulo dejaron la serie abierta de cara al partido de vuelta. El martes 19 de agosto, los colombianos deberán dejar atrás esta oportunidad perdida, dar vuelta la página e intentar conseguir un triunfo histórico en el Morumbí.

Fue campeón de la Libertadores con River en Madrid y estalló por las críticas a Cavani en Boca: “Me da bronca el destrato”

ver también

Fue campeón de la Libertadores con River en Madrid y estalló por las críticas a Cavani en Boca: “Me da bronca el destrato”

Fue campeón de América y del mundo con River y destrozó a Miguel Borja: “Es muy frío”

ver también

Fue campeón de América y del mundo con River y destrozó a Miguel Borja: “Es muy frío”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

Lee también
Hazard reveló su mala relación con Courtois: "Siempre ponía a otros por encima de mí"
Fútbol europeo

Hazard reveló su mala relación con Courtois: "Siempre ponía a otros por encima de mí"

Scocco estalló por las críticas a Cavani en Boca: "Me da bronca el destrato"
Boca Juniors

Scocco estalló por las críticas a Cavani en Boca: "Me da bronca el destrato"

Brilló en el River de Gallardo, jugó en la Selección Argentina y ahora sorprendió al fichar por Belgrano de Almafuerte
River Plate

Brilló en el River de Gallardo, jugó en la Selección Argentina y ahora sorprendió al fichar por Belgrano de Almafuerte

Alzamendi destrozó a Borja: "Hace goles pero es muy frío"
River Plate

Alzamendi destrozó a Borja: "Hace goles pero es muy frío"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo