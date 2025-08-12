El ex jugador de Boca que vivió una pesadilla: erró dos penales y su equipo no pudo ganar en la Copa Libertadores

Este martes inició la acción por los octavos de final de la Copa Libertadores y los futboleros pudieron disfrutar duelos de alto nivel. En el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional igualó sin goles ante Sao Paulo en el primer capítulo de esta serie.

El combinado colombiano jugó ante su público y con la presión de obtener un resultado para encaminar la llave a su favor antes de viajar a Brasil para el partido de vuelta. Sin embargo, fue una noche para el olvido en la que Edwin Cardona fue protagonista por fallar dos penales.

El volante ofensivo de 32 años, con pasado por Boca Juniors, fue titular en el Atlético Nacional, pero esta vez complicó a su equipo con dos importantes errores. En el primer tiempo, a los 12 minutos, Cardona ajustó demasiado su remate hacia la derecha y se le fue ancha.

Pero, hasta allí, los locales no perdieron la calma y siguieron buscando a través de un importante dominio sobre los brasileños. Los dirigidos por Javier Gandolfi protagonizaban la mayor parte de las jugadas e incluso los palos jugaban a favor de los paulistas.

Fue a los 23 del complemento cuando a Atlético Nacional se le presentó otra inmejorable oportunidad. Esta vez, Cardona acertó entre los tres palos, pero el experimentado Rafael adivinó el destino de la pelota, el mismo palo derecho que buscó en el primer tiempo.

De esta manera, Atlético Nacional y Sao Paulo dejaron la serie abierta de cara al partido de vuelta. El martes 19 de agosto, los colombianos deberán dejar atrás esta oportunidad perdida, dar vuelta la página e intentar conseguir un triunfo histórico en el Morumbí.

