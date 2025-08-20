Cardona tuvo otra pésima noche de Libertadores y los hinchas de Atlético Nacional piden su salida: “Destruyó el trabajo de un equipo”

La Copa Libertadores se vive con una pasión desmedida, son muchos los equipos del continente que creen que son capaces de poder ganarla y eso hace que se juegue con una intensidad impresionante. Cualquier error es determinante y en la llave de octavos de final que jugaron Atlético Nacional y Sao Paulo hubo un futbolista que quedó marcado por varias fallas groseras que terminaron siendo determinantes para que los brasileños avancen a cuartos: se trata de Edwin Cardona.

El partido de ida se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín y terminó 0 a 0, pero lo determinante de la noche fue que Edwin Cardona falló nada más y nada menos que dos penales, que claramente hubiesen sido fundamentales para llegar a Brasil con un margen importante. Tras esa situación, Javier Gandolfi decidió sostenerlo y lo puso desde el arranque en el Morumbí en la revancha.

ver también El ex jugador de Boca que vivió una pesadilla: erró dos penales y su equipo no pudo ganar en la Copa Libertadores

En Brasil, Cardona también tuvo una noche para el olvido. Los dirigidos por Hernán Crespo comenzaron arriba en el marcador desde el inicio y todo indicaba que lograrían la clasificación sin grandes sobresaltos, pero en el complemento hubo un penal para los colombianos que Alfredo Morelos cambió por gol.

En la celebración de dicho tanto, Edwin Cardona tuvo un entredicho -que no tomó la transmisión oficial- con Nahuel Ferraresi y el árbitro del encuentro -Nicolás Ramírez- amonestó a los dos, pero Cardona ya tenía amarilla y se fue expulsados a falta de 20 minutos para el cierre. Todo se definió en la tanda de penales y ahí fue más efectivo el elenco brasileño que sacó su pasaje a cuartos de final del torneo más importante del continente.

Edwin Cardona. (Foto: Getty).

Alfredo Morelos apuntó contra Cardona

El autor del único tanto de Atlético Nacional en el Morumbí analizó el duelo ante Sao Paulo y le tiró un palito a Edwin Cardona: “Fue un partido muy duro, a lo último nos quedamos con esa expulsión, yo creo que si tenemos a los once jugadores hubiésemos sido vencedores y en los penaltis es un cara o sello, es la suerte. Hoy no nos tocó a nosotros, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir aquí y jugar un buen fútbol en un partido muy importante y ahora a estar más fuerte para lo que viene”.

Publicidad

Publicidad

Los hinchas fueron lapidarios en las redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también La desopilante anécdota de Edwin Cardona sobre el día que conoció a Riquelme: ＂No sabía qué hacer＂