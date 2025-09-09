Se fue mal de Boca, también de Racing y ahora se enfrentó a los hinchas del club del cual es ídolo: “Uno escucha todo”

Por talento natural, Edwin Cardona se ganó la posibilidad de jugar en importantes equipos como Boca, Racing y Rayados de Monterrey; también de disputar con la Selección de Colombia cuatro ediciones diferentes de la Copa América. Por carácter, episodios extradeportivos y muchas veces falta de condición física, ha conspirado sin embargo contra una carrera profesional que incluso pudo ser mucho mejor.

El año pasado, el talentoso mediocampista ofensivo regresó a Atlético Nacional, club en el que inició su carrera en 2009 y en el que es ídolo. Incluso habiendo conquistado tres títulos desde esa vuelta, Copa Colombia, Liga y Superliga, recientemente tuvo un encontronazo con los mismos hinchas que tanto habían esperado volver a verlo con la camiseta verdolaga.

El clima había quedado enrarecido desde la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo, serie en la que falló dos penales en el partido de ida y se fue expulsado en la revancha. La acumulación de críticas llevó a una reacción inesperada de parte de Cardona, quien ingresando desde el banco de suplentes asistió a Alfredo Morelos para que marcara el 3-3 definitivo ante Independiente Medellín y fue a gritar el gol a un sector específico de la tribuna, señalándose el escudo y propinando también un insulto.

Con la relación atravesando un punto de tensión nunca antes visto, el propio jugador intentó excusarse de su reacción en declaraciones posteriores: “Fue para la gente que me estaba gritando, no para Atlético Nacional. Quiero aclararlo para que sepan que no fue para la (tribuna) Sur ni nada, porque de pronto hay algunos que están malinterpretando eso. Fue por lo que gritaron cuando iba a entrar”, dijo.

Y agregó: “Uno escucha todos los comentarios de la gente. Si se ponen a ver, los dos fuimos a celebrar igual. Hasta en el primer gol me tiré en la celebración y estaba en el banco. Siempre soy así, de las personas que cuando juego los clásicos soy muy eufórico. Pero la verdad que a la gente de Atlético Nacional nunca le celebraría un gol”.

Sus conflictivas salidas del fútbol argentino

Aunque Edwin Cardona llegó a ilusionar a los hinchas de Boca con grandes actuaciones, su discontinuado ciclo de 92 partidos con 18 goles y 21 asistencias no terminó de buena manera y poco después de su salida sería Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol por aquel entonces, se encargaría de revelar algunas de las causas.

“Desgraciadamente, por circunstancias que todos seguimos durante 18 meses, no se terminó dando, la continuidad no fue la que se esperaba. Sabemos la categoría de jugador, pero no se pudo afianzar en la continuidad que se necesitaba. Lastimosamente, para nosotros y para él, el vínculo se terminó”, dijo sobre el futbolista que más de una vez se encontró en mala condición física y que también generó polémicas por reportar con retraso a los entrenamientos, especialmente después de convocatorias con la Selección de Colombia.

Su situación fue similar en Racing, donde pasó de ilusionar a los hinchas a la resistencia y terminó siendo apartado del plantel por Fernando Gago, redondeando en su paso 34 partidos en los que convirtió 2 goles y entregó una asistencia.

