Entre lo que fue el festejo por la Liga Profesional de Fútbol obtenido ante Racing y la posibilidad de sumar un nuevo título a través de la final del Trofeo de Campeones, los hinchas Millonarios tenían marcado el 9 de diciembre como un día de celebración con un evento muy esperado por todos

Es que ese jueves no solo celebrarían un nuevo aniversario de la final ganada ante Boca en la Libertadores 2018 sino que podrían homenajear a la persona más importante de la institución en los últimos 50 años, como mínimo, inaugurando la estatua en honor a Marcelo Gallardo. Sin embargo, el panorama podría cambiar.

Si bien el monumento que llevó adelante Carlos Trillo, candidato a presidente, con la artista Mecha Saval está prácticamente terminado, aún no recibieron el aval de la dirigencia para colocar el ensamble final que sostendrá a la escultura de más de 7 metros de altura que homenajea a Gallardo.

La pieza que aún no fue autorizada se ubicará cerca del monumento al histórico Ángel Labruna, a un costado del Museo River, y sin el permiso de D'Onofrio y compañía esta obra no podrá comenzar. De esta manera, los tiempos no podrían permitir que la misma se inaugure el 9 de diciembre.

Uno de los problemas que tendrían los preparativos para la inauguración es la proximidad con las elecciones que se llevarán a cabo este sábado 4 de diciembre en las institución y los preparativos que esto conlleva teniendo en cuenta que el domingo por la noche River hará de local ante Defensa y Justicia.