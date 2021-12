Mediante pasan los días, el futuro de Marcelo Gallardo no solo tiene en vilo a todo el mundo River sino que también mantiene expectante a los uruguayos que sueñan con tener al consagrado entrenador del Millonario. Una espera que genera tanta ansiedad que produce declaraciones un tanto desafortunadas.

Opinando sobre las posibilidades de Uruguay para quedarse con Gallardo, uno de los directivos de la AUF realizó una polémica declaración que llama mucho la atención: “A veces al final del baile la más linda te sonríe. Y sino te vas con la que limpia”, comentó poniendo al Muñeco en el lugar de "la más linda" del baile.

El encargado de citar esta desafortunada comparación es Jorge Casales, parte del comité ejecutivo de la Asociacion de Futbol Uruguayo. Quién además, comentó que "no es descabellado" pensar en una respuesta positiva de Gallardo ya que “en la medida que no nos dijeron que no, es posible”.

Además, durante su charla con los colegas de 100% Deporte por Sport 890, el dirigente opinó que en la Federación "deben sentir seguridad y no ansiedad" por contratar al entrenador argentino ya que consideran que es el indicado para reemplazar al maestro Tavarez en la dirección del equipo.

Finalmente, Casales confirmó que si Gallardo no responde durante "la próxima semana" deberán buscar otra alternativa ya que el próximo compromiso de la Selección es el 27 de enero y "necesitamos alguien que ya esté con la cabeza en Uruguay".

+ ¡Unite al canal de Telegram de River!