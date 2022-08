¿Un error? La Liga Profesional no seguía a River en Twitter y ahora sí: el motivo

La relación entre River y la AFA no es la mejor. Es de público conocimiento que Jorge Brito y Chiqui Tapia no comparten ideas y por ello, tras algunos chispazos que nunca atravesaron las puertas de calle Viamonte, que la Liga Profesional no siga las redes oficiales de River generó un revuelo tremendo en Twitter. ¿Fue simplemente un error?

Hasta este miércoles a la mañana, la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) sólo seguía 43 cuentas. Entre ellas figuraban 27 de los 28 equipos que participan del campeonato de Primera División en Argentina. Sí, todos menos River. Cerca del mediodía llegó el follow para la tranquilidad de los hinchas millonarios.

La Liga Profesional no seguía a River en Twitter y ahora sí: ¿por qué?

Según contaron algunas fuentes cercanas a River, en el club de Núñez ha molestado que Claudio Tapia no diga presente en los festejos del Millonario cada vez que el primer equipo logra un campeonato. Y claro, sí ha estado para homenajear a Boca entregando de las medallas, por ejemplo. Aunque esto no tendría que ver con el error.

Por otra parte, la habilitación del estadio de Barracas (club del presidente de la AFA) después de negarle a los de Brito utilizar el River Camp en plena pandemia para no tener que alquilar un estadio también fue motivo de enojo en Núñez.

A pesar de todo lo expuesto, y aunque no hay confirmación oficial, el motivo por el que no seguía a River la Liga Profesional habría sido sólo un error del CM, que al ver el revuelo que los hinchas generaron en redes tardó apenas unos minutos en ir a darle follow.