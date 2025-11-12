La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con el mercado de pases de River en medio de la crisis deportiva

El presente de River es duro, pero el próximo domingo tiene una oportunidad para demostrar que todavía está para dar pelea. Luego de perder el Superclásico, los de Marcelo Gallardo sufrieron un duro golpe el lunes cuando Argentinos Juniors superó a Belgrano y lo superó en la tabla anual, dejándolo afuera de zona de clasificación a la Copa Libertadores.

River puede revertir la situación y para eso deberá ganarle a Vélez y esperar que Argentinos Juniors no sume de a tres ante Estudiantes en La Plata. También existe la posibilidad que termine cuarto en la tabla anual, pero que cualquiera de los tres que quedo encima -Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors- salgan campeones del Clausura, liberen cupo y los de Núñez ingresen al repechaje.

El panorama lejos está de ser el ideal, no solamente por los resultados en sí, sino más bien por el rendimiento. Hace semanas que River no juega bien al fútbol, no encuentra el rumbo y eso genera preocupación tanto interna como también en los hinchas.

¿Refuerzos y salidas?

Una de las principales preocupaciones de los hinchas pasa por la confirmación del plantel de cara al 2026, pero Marcelo Gallardo tomó una drástica decisión, según pudo saber Bolavip. El entrenador no piensa en refuerzos y no lo hará hasta que sepa si jugará la Copa Libertadores 2026 o no.

En lo que respecta a las bajas, es sabido que quienes terminan sus contratos a fin de año no van a seguir. Se trata de Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández, Milton Casco, Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni. Por otro lado, si el club recibe ofertas interesantes por Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Facundo Colidio se analizarán las mismas y es probable que emigren.

Enzo Pérez se marchará de River. (Foto: Getty).

