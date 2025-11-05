En la previa del Superclásico ante Boca, y luego de no hablar tras la derrota ante Gimnasia de La Plata el pasado domingo, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, romperá el silencio este miércoles a las 18.00 horas en conferencia de prensa, junto al nuevo presidente del club, Stefano Di Carlo.
River Plate
Conferencia de Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo, EN VIVO y ONLINE: el anuncio del DT y el presidente de River, minuto a minuto
Tras conocerse la renovación de su contrato, el Muñeco hablará en conferencia junto al flamante presidente del club.
Marcelo Gallardo seguirá en River
A la espera de la conferencia de prensa, en la que el Muñeco hablará con los medios, se confirmó que el DT renovará su contrato con la institución y seguirá al mando del equipo para la temporada 2026.
Publicidad
Palabra autorizada
Lee también
River Plate
A qué hora habla Marcelo Gallardo en conferencia de prensa junto al nuevo presidente de River, Stéfano Di Carlo
River Plate
River hoy: la duda que Enzo Pérez le generó a Gallardo, reunión con Di Carlo previa al Superclásico y carta de Brito
Fútbol Argentino
El “Trapo de Di Carlo”: la historia de la bandera robada por La 12 hace tres décadas relacionada con el nuevo presidente de River
Copa Argentina