River Plate

Conferencia de Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo, EN VIVO y ONLINE: el anuncio del DT y el presidente de River, minuto a minuto

Tras conocerse la renovación de su contrato, el Muñeco hablará en conferencia junto al flamante presidente del club.

Marcelo Gallardo seguirá en River

A la espera de la conferencia de prensa, en la que el Muñeco hablará con los medios, se confirmó que el DT renovará su contrato con la institución y seguirá al mando del equipo para la temporada 2026.

Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Marcelo Gallardo, entrenador de River.

En la previa del Superclásico ante Boca, y luego de no hablar tras la derrota ante Gimnasia de La Plata el pasado domingo, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, romperá el silencio este miércoles a las 18.00 horas en conferencia de prensa, junto al nuevo presidente del club, Stefano Di Carlo.

Marco D'arcangelo

