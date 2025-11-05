Conferencia de Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo, EN VIVO y ONLINE: el anuncio del DT y el presidente de River, minuto a minuto

A la espera de la conferencia de prensa, en la que el Muñeco hablará con los medios, se confirmó que el DT renovará su contrato con la institución y seguirá al mando del equipo para la temporada 2026.

En la previa del Superclásico ante Boca, y luego de no hablar tras la derrota ante Gimnasia de La Plata el pasado domingo, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, romperá el silencio este miércoles a las 18.00 horas en conferencia de prensa, junto al nuevo presidente del club, Stefano Di Carlo.