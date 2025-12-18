Boca lo dejó libre, no juega hace 15 meses y en 2026 reforzará a Aldosivi

El mercado de pases está llevándose a cabo con total normalidad. Por ahora, más allá de los sondeos que Boca y River están haciendo por jugadores como Paulo Dybala y Fausto Vera, no se concretó ninguna contratación rutilante. Pero como aún hay tiempo, los equipos trabajan con tranquilidad.
Aldosivi es uno de los que empezó a moverse para armar el plantel con el que intentará tener una mejor temporada de lo que fue la 2025, donde estuvieron hasta último momento con la soga al cuello y, finalmente, evitaron el descenso a la Primera Nacional.
Ahora, para lo que será el próximo año, acordaron de palabra el arribo de Esteban Rolón, quien, a mitad de año, rescindió su vínculo con Boca. Incluso, tras retornar de su préstamo en Belgrano, el mediocampista de 30 años no tuvo minutos. Con los marplatenses firmará por 12 meses, algo que ocurrirá en los próximos días.
La última actuación de Rolón se dio en el Pirata, el 22 de agosto de 2024, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde perdieron por 2-0 ante Athletico Paranaense. Allí, el nacido en Posadas disputó 45 minutos. Y en el Tiburón, buscará recuperar el terreno que perdió durante el último tiempo.
Esteban Rolón durante su préstamo en Belgrano. (Instagram @estebanrolonoficial)
Los números de Esteban Rolón en Boca
Esteban Rolón jugó 36 partidos con la camiseta de Boca Juniors, en los que no aportó goles, pero pudo dar una asistencia. En el tiempo que estuvo en cancha, recibió 6 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.
