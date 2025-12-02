Es tendencia:
logotipo del encabezado
Atlético de Madrid

Los hinchas de Atlético de Madrid no perdonaron a Julián Álvarez en la derrota ante Barcelona: “Que se vaya”

Los hinchas del Colchonero destrozaron al delantero argentino por su desempeño en el Camp Nou frente a Barcelona.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Álvarez no tuvo una buena actuación frente a Barcelona.
© Getty ImagesJulián Álvarez no tuvo una buena actuación frente a Barcelona.

Atlético de Madrid no tuvo una buena actuación, perdió frente a Barcelona y quedó en la cuarta posición de LaLiga 2025-2026, a tan solo 6 unidades del elenco liderado por Hansi Flick. A pesar de que los dirigidos por Diego Simeone afrontaron el cotejo con sus mejores intérpretes, el nivel que mostró Julián Álvarez no fue el esperado.

Los hinchas del Colchonero fueron muy críticos con el rendimiento del cordobés nacido en Calchín, a quien tildaron de estar especulando con su futuro, ya que el Blaugrana pretende llevárselo de cara al próximo año. Si bien desde el cuadro madrileño no quieren negociarlo, Joan Laporta insiste por el ex Manchester City.

A la Araña le costó muchísimo poder mostrar todo su juego. Fue anulado por toda la defensa barcelonista, y además de sostener que “es un jugador sobrevalorado”, hubo muchos fanáticos que, en las redes sociales, exclamaron que “no es serio” el presente que tiene el delantero de 25 años.

“Que se vaya para el Barça”, exclamó otro de los tantos simpatizantes rojiblancos que se mostraron muy molestos y, de cara a lo que será el próximo mercado de pases, esperan que Enrique Cerezo se desprenda del surgido en River, que posee una cláusula de rescisión fijada en 500.000.000 de euros.

Las críticas contra Julián Álvarez

Publicidad
La decisión de Lewandowski que influirá en el futuro cercano de Julián Alvarez

ver también

La decisión de Lewandowski que influirá en el futuro cercano de Julián Alvarez

La diferencia salarial que existe entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez

ver también

La diferencia salarial que existe entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Las estadísticas de Julián Álvarez vs. Barcelona

  • Goles: 0
  • Goles esperados (xG): 0.03
  • Asistencias: 0
  • Asistencias Esperadas (xA): 0.12
  • Tiros totales: 1
  • Goles esperados a puerta (xGOT): 0.06
  • Tiros a puerta: 1
  • Disparos bloqueados: 0
  • Toques: 54
  • Toques fallidos: 3
  • Regates (completados): 3 (0)
  • Faltas recibidas: 1
  • Posesión perdida: 17
  • Pases clave: 2
  • Centros (acertados): 3 (1)
  • Pases precisos: 22/28 (79%)
  • Pases en campo rival (precisión): 11/17 (65%)
  • Pases en campo propio (precisión): 9/11 (82%)
  • Pases largos (acertados): 2/3 (67%)
  • Entradas (ganadas): 1 (0)
  • Intercepciones: 0
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 2
  • Duelos en el suelo (ganados): 10 (2)
  • Duelos aéreos (ganados): 2 (0)
  • Faltas: 1
  • Regateado: 2

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Julián, en el punto de mira, en la previa del Barcelona vs. Atlético
Fútbol europeo

Julián, en el punto de mira, en la previa del Barcelona vs. Atlético

El batacazo que prepara Julián con el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El batacazo que prepara Julián con el Atlético de Madrid

La diferencia salarial que existe entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez
Fútbol europeo

La diferencia salarial que existe entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada
FÓRMULA 1

Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo