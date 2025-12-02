Los hinchas de Atlético de Madrid no perdonaron a Julián Álvarez en la derrota ante Barcelona: “Que se vaya”

Atlético de Madrid no tuvo una buena actuación, perdió frente a Barcelona y quedó en la cuarta posición de LaLiga 2025-2026, a tan solo 6 unidades del elenco liderado por Hansi Flick. A pesar de que los dirigidos por Diego Simeone afrontaron el cotejo con sus mejores intérpretes, el nivel que mostró Julián Álvarez no fue el esperado.

Los hinchas del Colchonero fueron muy críticos con el rendimiento del cordobés nacido en Calchín, a quien tildaron de estar especulando con su futuro, ya que el Blaugrana pretende llevárselo de cara al próximo año. Si bien desde el cuadro madrileño no quieren negociarlo, Joan Laporta insiste por el ex Manchester City.

A la Araña le costó muchísimo poder mostrar todo su juego. Fue anulado por toda la defensa barcelonista, y además de sostener que “es un jugador sobrevalorado”, hubo muchos fanáticos que, en las redes sociales, exclamaron que “no es serio” el presente que tiene el delantero de 25 años.

“Que se vaya para el Barça”, exclamó otro de los tantos simpatizantes rojiblancos que se mostraron muy molestos y, de cara a lo que será el próximo mercado de pases, esperan que Enrique Cerezo se desprenda del surgido en River, que posee una cláusula de rescisión fijada en 500.000.000 de euros.

Las críticas contra Julián Álvarez

Las estadísticas de Julián Álvarez vs. Barcelona

Goles: 0

Goles esperados (xG): 0.03

Asistencias: 0

Asistencias Esperadas (xA): 0.12

Tiros totales: 1

Goles esperados a puerta (xGOT): 0.06

Tiros a puerta: 1

Disparos bloqueados: 0

Toques: 54

Toques fallidos: 3

Regates (completados): 3 (0)

Faltas recibidas: 1

Posesión perdida: 17

Pases clave: 2

Centros (acertados): 3 (1)

Pases precisos: 22/28 (79%)

Pases en campo rival (precisión): 11/17 (65%)

Pases en campo propio (precisión): 9/11 (82%)

Pases largos (acertados): 2/3 (67%)

Entradas (ganadas): 1 (0)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 2

Duelos en el suelo (ganados): 10 (2)

Duelos aéreos (ganados): 2 (0)

Faltas: 1

Regateado: 2

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

