Mientras espera la ayuda de Boca, River tiene 5 equipos confirmados como posibles rivales en el repechaje de la Copa Libertadores 2026

El Millonario mantiene chances de disputar el principal certamen de CONMEBOL, pero no sería sin antes pasar por la instancia preliminar.

Por Agustín Vetere

La definición del Torneo Clausura 2025 está al rojo vivo y solamente quedan 6 equipos en carrera de cara al título. Este lunes quedarán solo 4 aspirantes al título y, aunque River Plate ya fue eliminado, está atento a lo que pueda ocurrir en las próximas instancias.

Como cuarto de la Tabla Anual, el Millonario hoy está en posición de jugar la Copa Sudamericana en 2026. Sin embargo, mantiene una posibilidad de disputar la fase previa de la Copa Libertadores. Para ello, y tras perder otras opciones, Boca Juniors debería consagrarse campeón del Clausura.

Aunque esta opción no es un buen escenario para los hinchas de River, la consagración del Xeneize les daría la oportunidad de jugar la Libertadores en 2026. Los de Gallardo podrían disputar la fase previa, dónde deberían superar dos instancias para acceder a la fase de grupos.

Con el antecedente reciente del fracaso de Boca ante Alianza Lima, en Núñez ya prestan atención a sus posibles rivales en caso de que se dé esta oportunidad. Hasta el momento, son 5 los equipos que tienen un lugar asegurado en la etapa preliminar.

Los posibles rivales de River en el repechaje

Serán 16 los clubes que pelearán por 4 boletos para la fase de grupos. Aunque algunos de menor ranking iniciará en la Fase 3, al Millonario que tocaría arrancar en la Fase 2, por lo que debería obtener dos victorias en las llaves para meterse en la Libertadores.

Hasta el momento, Guaraní y 2 de Mayo están confirmados para estas instancias como representantes de Paraguay. De Uruguay estarán Liverpool y Juventud de las Piedras, mientras que Deportivo Táchira jugará por Venezuela.

DATOS CLAVE

  • Los posibles rivales de River Plate en la Fase 2 incluyen Guaraní y 2 de Mayo de Paraguay.
  • En el repchaje también están clasificados Liverpool y Juventud de las Piedras de Uruguay.
  • El venezolano Deportivo Táchira es el quinto equipo asegurado en la etapa preliminar.
