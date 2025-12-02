Es tendencia:
Mientras espera por Ander Herrera, los 2 jugadores que recuperó Boca para el clásico ante Racing

En el regreso a las prácticas, Claudio Úbeda recibió muy buenas noticias de cara a lo que será el partido del domingo ante la Academia.

Por Julián Mazzara

Ander Herrera, mediocampista de Boca.
© Prensa BocaAnder Herrera, mediocampista de Boca.

Una molestia en el isquiotibial izquierdo dejó a Ander Herrera afuera de lo que fue el triunfo de Boca sobre Argentinos Juniors, que le permitió acceder a la semifinal del Torneo Clausura, donde ahora deberá enfrentarse a Racing.

En lo que fue el retorno a los entrenamientos, donde los dirigidos por Claudio Úbeda comenzaron a planificar el clásico ante los de Avellaneda, el español no pudo trabajar a la par de sus compañeros. Sin embargo, hubo dos integrantes que sí lo hicieron tras estar en duda.

Si bien los analizarán durante la semana, ya que desean observar sus respectivas evoluciones, tanto Carlos Palacios como Alan Velasco se sintieron bien después de lo que fueron sus complicaciones físicas. De hecho, ante el Bicho, el chileno fue reemplazado por Kevin Zenón debido una molestia en el tobillo izquierdo.

Por su parte, Velasco lleva 58 días sin jugar profesionalmente, ya que estuvo recuperándose de una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Su última actuación fue ante Newell’s, a principios de octubre, y ahora busca tener, al menos, un lugar entre los suplentes.

Contra Argentinos, el chileno fue reemplazado por una lesión en el tobillo.

Contra Argentinos, el chileno fue reemplazado por una lesión en el tobillo. (Getty Images)

Lo que piensa hacer Úbeda con la formación de Boca

De cara a lo que será el partido contra Racing, siempre y cuando Carlos Palacios esté disponible para jugar, en la cabeza de Claudio Úbeda está repetir la formación con la que derrotó a Talleres y Argentinos Juniors.

En el caso de que el chileno no pueda jugar, buscarán alternativas. Incluso, uno de los que está ganando ritmo futbolístico durante las prácticas es Rodrigo Battaglia, que está recuperado de un desgarro grado 2 en el sóleo izquierdo. Sin embargo, el ex Atlético Mineiro sería uno de los relevos.

DATOS CLAVES

  • Ander Herrera se perdió el triunfo de Boca ante Argentinos Juniors por una molestia en el isquiotibial izquierdo.
  • Carlos Palacios fue reemplazado ante Argentinos Juniors por una molestia en el tobillo izquierdo pero ya entrena.
  • Alan Velasco (58 días sin jugar) se recupera de una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.
