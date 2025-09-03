Alarma en River por la preocupante sentencia sobre el futuro de Franco Armani: “Se retira en Atlético Nacional”

A poco de cumplir los 39 años de edad, Franco Armani parece haber recuperado su mejor versión en River Plate. Inclusive, el experimentado arquero Millonario ha incorporado a su repertorio un inédito éxito en las definiciones por penales, algo que llevó a los de Marcelo Gallardo a dejar en el camino a Libertad de Paraguay y a Unión de Santa Fe.

Así las cosas, todos y cada uno de los hinchas del conjunto del barrio porteño de Núñez sueñan con que El Pulpo permanezca en la institución hasta el día de su retiro. Sucede que se ganó el corazón de todo el pueblo Millonario y se ha transformado en un verdadero ídolo, tuteándose con leyendas del calibre de Amadeo Carrizo y Ubaldo Matildo Fillol.

En ese contexto, en las últimas horas, Reinaldo Rueda, experimentado director técnico colombiano con pasado en Atlético Nacional y con presente en la Selección de Honduras, no hizo más que encender absolutamente todas las alarmas y preocupar a los hinchas de River. ¿Cómo? Con una sentencia sobre el futuro de Armani.

Sin rodeos, sin pelos en la lengua y también sin filtros, Rueda, ganador de la Copa Libertadores de América con el elenco Verdolaga en 2016, contando con la figura excluyente del mencionado Armani, avisó que no tiene ninguna duda de que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 colgará los guantes en Medellín.

Franco Armani, el arquero de River. (Foto: Getty)

“Franco Armani termina en Nacional, él vuelve a Nacional. Él lo siente, seguro. Me tomo el atrevimiento, no hemos conversado de ese tema últimamente”, comenzó exteriorizando el estratega de 68 años de edad, quien supo disfrutar de manera contundente con el talento y con la seguridad del arquero nacido en Casilda, provincia de Santa Fe.

“Seguro que la gente de Nacional lo añora porque la hinchada lo adora, lo quiere, lo idolatra. Porque se ganó el corazón de la gente de Medellín. Por el respeto que le tienen, que en algún momento, inclusive, lo pidieron para la Selección Nacional de Colombia”, añadió.

“Y bueno, yo creo que Franco se retira en Atlético Nacional”, culminó Rueda, en diálogo con “Guardia Alta”, reafirmando su postura y enviando un mensaje que, de manera clara, generó sonrisas múltiples entre los simpatizantes de la entidad de Antioquia mientras River se prepara para afrontar los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

Los números de Armani en Atlético Nacional

Defendiendo la portería de Atlético Nacional de Medellín, Franco Armani ha recibido 208 anotaciones en 249 compromisos de carácter oficial.

Los títulos de Armani en Atlético Nacional

En el propio combinado colombiano, Franco Armani ha formado parte de la conquista de 11 títulos domésticos y de dos títulos internacionales.

