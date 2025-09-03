El inesperado destino europeo del último borrado por Marcelo Gallardo en River

En el último mercado de pases, Marcelo Gallardo pasó la escoba en el plantel de River y dejó a varios futbolistas marginados del primer equipo. El último de ellos que quedó colgado fue Matías Kranevitter, quien en las próximas horas arreglará su salida de la institución con el pase en su poder.

Es que, tras rechazar varias ofertas del fútbol argentino y sudamericano, el mediocampista central de 32 años quedó entrenando en soledad en el River Camp, a contraturno de sus compañeros, y en el cierre del mercado de pases europeo cerró su llegada a un inesperado equipo.

Según pudo saber Bolavip, Kranevitter rescindirá su contrato con el Millonario y se convertirá en nuevo refuerzo del FatihKaragümrük, equipo turco que ascendió en la última temporada a la Superliga. Al mismo, llegará a costo cero y firmará contrato por un año, hasta el 30 de junio del año que viene.

Matías Kranevitter se va de River.

El elenco recién ascendido no tiene argentinos en el plantel, por lo que el volante central tucumano será el primero. Además, hay dos sudamericanos, como el chileno Enzo Roco y el brasileño Serginho. Por otro lado, en cuanto a su inicio en la Superliga, consiguieron 3 puntos en la misma cantidad de presentaciones, producto de un triunfo y dos derrotas.

Así las cosas, los jugadores borrados por Marcelo Gallardo ya se marcharon del club. Hay una sola excepción que es Federico Gattoni, ya que el defensor central no es tenido en cuenta, pero al estar a préstamo desde Sevilla hasta el 31 de diciembre, permanecerá entrenando en el club.

Los números de Matías Kranevitter en su segunda etapa en River

Desde su regreso al club a fines de 2022, el mediocampista disputó un total de 45 partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, no fue expulsado y logró tres títulos locales. Cabe destacar que también en su paso sufrió varias lesiones que lo dejaron fuera de las canchas.

