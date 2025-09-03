Es tendencia:
Se conoció la imponente cláusula de salida que River le puso a Maximiliano Salas

El atacante arribó al Millonario en el último mercado de pases luego de una escandalosa salida de Racing.

Por Lautaro Toschi

La llegada de Maxi Salas a River fue la novela del último mercado de pases. Fue el deseo de Marcelo Gallardo, los dirigentes se contactaron con sus pares de Racing, pero la respuesta fue tajante: no se negocia. Desde Núñez tantearon al jugador y su deseo era que se haga el pase, por lo que le preguntaron si estaba dispuesto a hacerlo mediante la cláusula de salida, la cual debe ejecutar el futbolista y no el club comprador. El correntino subió el pulgar y así se cocinó su salida de la Academia, la cual trajo enojo tanto en la dirigencia como en los hinchas del club de Avellaneda.

El comienzo de Maximiliano Salas en River fue más que prometedor, lleva disputados seis encuentros, marcó dos goles y se metió a los hinchas en el bolsillo rápidamente luego de mostrar gran sacrificio desde el comienzo. Sin dudas, era un tipo de delantero que el Millonario necesitaba, que pueda jugar como referencia de área, como también salir, jugar con sus compañeros y asociarse. De hecho, no fue casualidad que Gallardo le haya dado la titularidad a los pocos días de haber arribado.

¿De cuánto es la cláusula de salida de Maxi Salas en River?

Maximiliano Salas firmó su contrato con River hasta diciembre de 2029 y en el mismo se estableció una cláusula de salida de 35 millones de euros, la cual aumenta inmediatamente a 40 a falta de diez días para el cierre del mercado de pases en Argentina. El objetivo es evitar perder por poco dinero al delantero de 27 años en los próximos mercados de pases.

En relación a su llegada a River, el atacante dijo: “Era mi sueño jugar en River, lo cumplí, pero hay que sostenerlo y aprender muchas cosas. Contento, es un club grande, todo organizado y muy lindo, hay que estar a la altura, asi que feliz”

Maxi Salas habló de Marcos Rojo y palpitó el duelo ante Racing por Copa Argentina

En diálogo con ESPN en el marco de la cena anual de la Fundación River, Maximiliano Salas afirmó: “Rojo es un gran jugador, es una gran persona, no tengo nada contra él, se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo. Se que es un jugador respetuoso y tiene una trayectoria muy grande”. Además, se refirió al duelo ante la Academia: “Es un partido más y el que gana pasa a semifinales. Yo estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”.

