¿Analiza el retiro? En plena crisis de River, Franco Armani descartó volver a Atlético Nacional y su futuro es incierto

El año de River es decepcionante y lo será pase lo que pase hasta que termine. Los objetivos no se cumplieron, el rendimiento casi nunca fue el esperado y la decepción del hincha se hizo notar en reiteradas oportunidades en el Monumental. Muchos jugadores tuvieron rendimientos irregulares, pero si hubo uno que escapó de eso fue Franco Armani.

El Pulpo fue muy importante en muchos momentos críticos y si bien cometió algunos errores en algunos partidos, en líneas generales su rendimiento fue más que aceptable. De hecho, en este 2025 pudo revertir la cuestión de los penales, a tal punto de ser clave en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, donde fue héroe en la tanda de penales. También lo fue ante Unión por la Copa Argentina.

Si bien el contrato de Franco Armani termina con River a fines de 2026, el arquero analiza su futuro inmediato. Según pudo saber Bolavip, el Pulpo analizará qué hacer con su carrera una vez que termine la actividad de este 2025 y entre las opciones que maneja está la del retiro de la actividad profesional.

Él sabe muy bien que tiene la opción de continuar un año más en River y que desde el club no le cerrarán las puertas, pero su análisis será en base al deseo de seguir compitiendo por todo. Hace más de diez años que Franco Armani lo hace -en su momento en Atlético Nacional y desde comienzos de 2018 en River. Eso genera un desgaste, él es exigente y sabe que tiene que estar al 100% para continuar en el Millonario.

Otra de las opciones que maneja, aunque no lo tiene del todo claro es continuar jugando en otra liga, aunque llamativamente habría descartado volver al fútbol colombiano. En reiteradas oportunidades se dijo que Armani volvería a Atlético Nacional de Medellín para poner punto final a su carrera allí, pero eso no sería así. Por lo que el Pulpo apuntaría a otra liga en caso de dejar Núñez.

Franco Armani en Atlético Nacional en el año 2014. (Foto: Getty).

Franco Armani, ídolo de River

Luego de algunas pruebas fallidas para reemplazar a Marcelo Barovero, Franco Armani llegó a River a comienzos de 2018 para hacer historia. El Pulpo no decepcionó en absoluto y fue determinante casi desde su arribo, con una actuación sobresaliente ante Boca en la Supercopa Argentina 2018. Mantuvo su nivel en los años siguientes, se convirtió en uno de los arqueros más ganadores de la historia del club y se ganó el cariño incondicional de los hinchas. En total, Armani lleva 362 partidos en el Millonario y diez títulos.

El paso de Franco Armani por Atlético Nacional

No fue sencillo para Franco Armani hacerse un lugar en Atlético Nacional de Medellín, equipo al que llegó en 2010 para ser tercer arquero, pero se ganó su lugar y se convirtió en un ídolo del club colombiano. Fueron 232 partidos y nada más y nada menos que 13 títulos ganados, entre los que se destacan la Copa Libertadores 2016.

