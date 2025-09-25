Es tendencia:
River Plate

Atento River: se conoció el grado de la lesión de Juan Carlos Portillo

El mediocampista apenas pudo disputar los primeros 25 minutos del encuentro frente a Palmeiras antes de ser reemplazado por Enzo Pérez.

Juan Carlos Portillo
Marcelo Gallardo cambió de plan varias veces en la serie entre River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Utilizó distintos esquemas tácticos y Juan Carlos Portillo fue clave para que pueda hacerlo. En los primeros 45 minutos en la ida jugada en Núñez, el ex Talleres fue líbero en una línea de tres centrales, aunque el complemento lo jugó como volante central. En Brasil inició como mediocampista y estuvo acompañado por Galoppo y Castaño en la contención, pero solamente pudo jugar 25 minutos del partido antes de ser reemplazado por Enzo Pérez.

Juan Carlos Portillo comenzó con gran intensidad su partido ante Palmeiras, dejando en claro que su puesto en la cancha es el de volante central. Cortó algos avances peligrosos del rival, siempre que la tuvo entregó de manera correcta y daba la impresión que estaba dando la talla en un partido de alta intensidad, pero una molestia hizo que ni siquiera llegue al entretiempo.

El mediocampista sintió un dolor en la zona intercostal y debió ser atendido por los médicos, quienes le hicieron gestos a Gallardo dando a entender que no iba a poder continuar y así fue. Si bien regresó a la cancha y lo intentó, minutos más tarde se arrojó al piso y fue sustituido.

¿Qué lesión tiene Portillo y cuándo podría volver?

Una vez finalizado el encuentro, con la derrota de River consumada, se dio a conocer que la lesión de Juan Carlos Portillo fue un traumatismo duro en la cresta ilíaca. El futbolista será evaluado en los próximos días y habrá que ver cómo evoluciona. Todo indica que el próximo fin de semana descansaría ante Deportivo Riestra y podría volver a las canchas para enfrentar a Racing el próximo jueves 2 de octubre por los cuartos de final de la Copa Argentina.

River y una lista amplia de lesionados

Juan Carlos Portillo se suma a la lista de lesionados de River, que tiene varios integrantes. Actualmente, Marcelo Gallardo no puede contar con: Gonzalo Martínez, Agustín Ruberto, Germán Pezzella, Sebastián Driussi, Juan Cruz Meza y Maximiliano Meza, todos ellos por lesión, aunque lógicamente con un distinto grado.

