Severa autocrítica de Marcelo Gallardo tras la caída de River ante Palmeiras: “No nos pueden pasar estas cosas”

No hubo remontada de River en Brasil. Pese a la ilusión que generó el gol de Maxi Salas en el amanecer del partido, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo con Palmeiras, que le ganó 3 a 1 en el Allianz Parque y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Los minutos finales fueron fatales para el Millonario, que hasta el 87′ estuvo a un gol de llevar todo a los penales.

En conferencia de prensa, el Muñeco fue más que autocrítico a la hora de analizar la llave de su equipo. Para el estratega, las diferencias en el marcador no fueron futbolísticas, sino una consecuencia de las distracciones en momentos determinantes de la serie.

“Estuvimos en partido, tuvimos situaciones de (Maxi) Salas y de (Miguel) Borja. Se veía que podíamos hacer otro gol. En esa desconcentración de cinco minutos, cuando todavía había juego por delante, nos pasa lo que nos pasó. No se justifica los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que queda“, expresó.

“En definitiva, el partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros cuando tuvimos la concentración alta. Cuando bajamos un poquito, se nos fue el partido de las manos“, afirmó el DT y remarcó: “Cuando jugas series muy cerradas, ahí está la diferencia. No hubo diferencia en el juego entre un equipo y otro”.

Luego, dejó una frase contundente para explicar el primer aspecto a corregir de cara al futuro: “Cuando bajamos el nivel de atención, se nos fue de las manos. En este tipo de series, cuando pasa eso, lo podés pagar caro. Ahí tenemos que focalizar. No nos pueden pasar estas cosas si queremos ser un equipo confiable. Tenemos que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en los detalles“.

Las conclusiones de Gallardo

Pensando en lo que viene, el DT le dejó un mensaje a los hinchas: “Ahora se puede ver mucha desilusión por la eliminación y creer que todo es negativo. No lo tomo así, pero sí tenemos que construir un equipo más fuerte. Es un equipo en construcción, hay muchos jugadores que llegaron y muchos que se fueron. En esa construcción tenemos que competir y ganar, porque es nuestra obligación”.

“Tal vez no estamos en nuestro mejor funcionamiento, tienen que crecer futbolistas a nivel individual y tenemos que crecer a nivel equipo. Seguiremos trabajando para construir un equipo mucho más confiable que pueda ganar este tipo de partidos”, aseguró.

Lo que se le viene a River

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, a River se le viene el partido ante Deportivo Riestra, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura y luego enfrentará a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el caso del duelo contra el Malevo, se disputará este domingo 28 de septiembre a las 18:00 en el Monumental, mientras que ante la Academia se jugará el jueves 2 de octubre, y si bien no está oficializada la sede ni el horario, sería en el Gigante de Arroyito, a las 21:30.

