Indignación de los hinchas de River con los jugadores por una actitud que tuvieron en Brasil: “Vergüenza”

River fue por la épica a Brasil ante Palmeiras, comenzó con el pie derecho al romper el cero a los seis minutos del primer tiempo, logró sostener ese resultado hasta el comienzo del complemento, cuando se lo empataron luego de una desatención y en los minutos finales sufrió dos golpes inesperados que hicieron que el encuentro quede en manos del Verdao por 3 a 1. Los de Marcelo Gallardo quedaron eliminados de la Copa Libertadores en cuartos de final y ahora deben enfocarse en el Torneo Clausura y en la Copa Argentina.

El Millonario llegó a Brasil con la obligación de dar vuelta el 2 a 1 sufrido en contra en el Monumental en el partido de ida. Gallardo cambió el esquema, sacó a Enzo Pérez del once inicial y confió en Maxi Salas como única referencia de área. El partido se desarrolló con cierta paridad y si hay algo que destacar de muchos jugadores de River fue la actitud que pusieron dentro del campo de juego, aunque no fue la misma una vez terminado el partido y eso enojó a los hinchas que se hicieron presentes en el Allianz Parque.

¿Por qué se enojaron los hinchas con los jugadores de River?

Como es habitual en los partidos de Copa Libertadores, la parcialidad visitante debe esperar en sus lugares a la total desconcentración del público local, inclusive suelen permanecer dentro del estadio mucho más tiempo del necesario, pero la policía busca evitar cualquier tipo de incidentes y por eso se toma esa decisión.

El pasado miércoles, más de dos mil hinchas de River dijeron presentes en el Allianz Parque y se hicieron escuchar durante el partido. Una vez que finalizó el mismo, debieron quedarse en sus lugares y se dio la particularidad que la delegación del Millonario tuvo que atravesar el campo de juego para ir desde el vestuario hasta el micro que los trasladó al hotel.

En ese trayecto, los hinchas comenzaron a cantar la clásica canción de protesta: “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular”, pero lo que molestó a los presentes en el estadio fue que ninguno de los jugadores levantó la cabeza para saludar, pedir perdón por el resultado o agradecer el esfuerzo de haberlos ido a alentar hasta Brasil.

Los videos de los hinchas enojados

