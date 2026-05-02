Si bien es cierto que en River ya se está trabajando intensamente en la búsqueda de refuerzos que jerarquicen el plantel que Eduardo Coudet heredó de Marcelo Gallardo de cara a la segunda mitad del año, no todos los nombres que han trascendido en la órbita del Millonario forman parte de la lista que manejan los dirigentes y el entrenador.

En los últimos días había trascendido que desde Núñez podían buscar hacer el intento de recibir a préstamo a Thiago Almada, futbolista de la Selección Argentina y campeón mundial en Qatar que en el transcurso de la temporada tuvo mucho menos protagonismo del que esperaba en su arribo al Atlético de Madrid.

No es falso que el ex jugador del Olympique de Lyon, cuyo contrato con el club Colchonero expirará recién en junio de 2030, haya planteado a su representación el deseo de salir cedido para recuperar los minutos perdidos en el presente curso. Sin embargo, BOLAVIP pudo saber que en ningún momento River se ofreció como posible destino para recibirlo.

Thiago Almada no es precisamente un juvenil que Atlético de Madrid estaría dispuesto a prestar sin costo y su salario podría ser demasiado elevado para El Millonario, desde donde aseguran que no hay ninguna chance de avanzar para sumarlo después del Mundial.

No hay negociación abierta entre River y Thiago Almada.

Por otra parte, el futbolista tampoco tendría intenciones de abandonar tan rápido el fútbol europeo, teniendo en cuenta que solo lleva un año y medio desempeñándose en el Viejo Continente. Entiende, a la vez, que la Copa del Mundo será una buena vidriera para conseguir desafíos deportivos importantes en Europa.

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Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

En lo que va de la temporada, Thiago Almada lleva disputados 36 partidos oficiales en Atlético de Madrid, entre Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España. Sin embargo, Simeone solo lo alineó como titular en 17 de ellos. Su aporte fue de cuatro goles y dos asistencias, además de haber recibido cuatro tarjetas amarillas y haber sufrido una expulsión.

Nombres que sí interesan en River

Siempre con vistas al mercado europeo, los futbolistas por los que River sí tiene entabladas negociaciones son Nicolás Otamendi, quien por fin habría decidido emprender su regreso al fútbol argentino y por esa razón no extendería el vínculo con Benfica que vence en junio; y Giovanni Simeone, con quien habrá que negociar con Torino un precio justo.

Data clave

Thiago Almada tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 .

tiene contrato vigente con el hasta . El futbolista disputó 36 partidos oficiales esta temporada, siendo titular en solo 17 juegos .

oficiales esta temporada, siendo titular en solo . River Plate descartó iniciar gestiones o avanzar para fichar al jugador tras el Mundial.