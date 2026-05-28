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El heredero de Ángel Di María: Giovani Lo Celso vestirá la camiseta número 11 de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El jugador se consolida como el nuevo dueño del mítico dorsal de Fideo. Se confirmaron los números de toda la convocatoria.

El heredero de Di María: Lo Celso vestirá la camiseta 11 en el Mundial
© Getty ImagesEl heredero de Di María: Lo Celso vestirá la camiseta 11 en el Mundial

La Selección Argentina ya definió quién usará el dorsal 11 en el Mundial 2026. Con la lista de convocados confirmada, ya se eligió al heredero del número que supo usar Ángel Di María durante la etapa más gloriosa de la Albiceleste, con la que convirtió los goles en todas las finales.

Finalmente, el elegido es Giovani Lo Celso. El jugador del Betis, surgido en la cantera de Rosario Central, será quien utilizará el dorsal en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El nacido en Rosario le ganó la pulseada a colegas como Thiago Almada, que también había usado la 11 a lo largo de los últimos tres años y medio. Además, la ausencia de futbolistas como Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni le dieron más chances.

Los convocados de la Selección Argentina

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Lisandro Martínez
  7. Rodrigo De Paul
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Giovani Lo Celso
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. José López
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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