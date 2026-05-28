El jugador se consolida como el nuevo dueño del mítico dorsal de Fideo. Se confirmaron los números de toda la convocatoria.

La Selección Argentina ya definió quién usará el dorsal 11 en el Mundial 2026. Con la lista de convocados confirmada, ya se eligió al heredero del número que supo usar Ángel Di María durante la etapa más gloriosa de la Albiceleste, con la que convirtió los goles en todas las finales.

Finalmente, el elegido es Giovani Lo Celso. El jugador del Betis, surgido en la cantera de Rosario Central, será quien utilizará el dorsal en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El nacido en Rosario le ganó la pulseada a colegas como Thiago Almada, que también había usado la 11 a lo largo de los últimos tres años y medio. Además, la ausencia de futbolistas como Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni le dieron más chances.

Los convocados de la Selección Argentina