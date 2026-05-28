Cláusula de 100 millones: Lucas Silva firmará su primer contrato profesional con River tras su gol ante Blooming

El volante de 19 años redondeó la goleada ante el elenco boliviano y será reconocido por la dirigencia del Millonario.

Con goleada ante Blooming, River Plate cerró este miércoles el primer semestre al clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Eduardo Coudet terminó jugando con mayoría de juveniles, entre los que se destacó Lucas Silva, titular en el Estadio Monumental.

El mediocampista cumplió 19 años en febrero y está dando sus primeros pasos en la Primera División. En conferencia de prensa, Coudet llenó de elogios a su jugador y explicó por qué decidió promoverlo de Reserva a pesar de que no era uno de los protagonistas en la categoría.

“Vi en él un cinco de juego, que maneja tiempos, es buen pasador. Creía que con trabajo podíamos mejorarlo aún más”, comentó Chacho sobre las características que vio en el juvenil para llevárselo a su equipo.

¡AH BUENO, PIBE! Derechazo TOP de larga distancia y GOLAZO de Silva para el 3-0 de River ante Blooming.



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Silva redondeó un gran partido ante Blooming y anotó el tercer y último tanto de la noche. Con un disparo desde afuera del área, gritó por primera vez con la camiseta de River. Este jueves continuaron las buenas noticias para él, esta vez fuera del campo.

Lucas Silva firmará su primer contrato con River

Con solo 221 minutos oficiales en cancha, al mediocampista de La Dulce, partido de Necochea, se ganó la firma de su primer contrato profesional con la institución de Núñez. El de 19 años quedará ligado al club hasta diciembre de 2030.

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Además, como es habitual en las últimas renovaciones de juveniles en River, el contrato de Silva contará con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares por lo que dura su vínculo en el Millonario.

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