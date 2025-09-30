Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Con cambios en todas las líneas, Gallardo define la formación de River para enfrentar a Racing por la Copa Argentina

El Millonario y la Academia se verán las caras el próximo jueves en Rosario por los cuartos de final del torneo más federal del país.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River tiene una situación inmejorable para salir de este mal presente. El próximo jueves, a partir de las 18 horas se verá las caras con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Millonario y la Academia se verán las caras en el Gigante de Arroyito en Rosario y el vencedor se medirá en la semifinal ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

El pasado domingo, River sufrió una dura derrota ante Deportivo Riestra en el Estadio Monumental y se perdió la posibilidad de escalar a la cima de la Zona B del Torneo Clausura y también en la tabla anual. Frente a Racing tendrá una oportunidad para recuperarse luego de cuatro caídas de manera consecutiva.

¿Cómo formaría River contra Racing?

En relación al equipo que jugó ante Deportivo Riestra, Marcelo Gallardo realizaría cambios en todas las líneas. El probable once para jugar contra la Academia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. De confirmarse esta formación, Montiel, Nacho Fernández y Colidio regresarían a la titularidad.

Maxi Salas ante un partido especial

Maximiliano Salas arribó a River en el último mercado de pases mediante la cláusula de salida, una situación que enojó mucho a la dirigencia e hinchas de Racing. El atacante jugó durante 2024 y la primera mitad de 2025 en la Academia y dejó su huella al ser clave para la conquista de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. En el duelo del próximo jueves habrá parcialidad de ambos equipos y se estima que los de Avellaneda no reciban de la mejor manera al correntino.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Gallardo y Costas palpitaron el duelo por Copa Argentina

Tras la caída ante Deportivo Riestra, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió al duelo ante Racing: “Hay que prepararnos para jugar una final el jueves. Limpiar esta frustración de hoy. Con aquellos que estén bien y yo observe que tengan esa necesidad de salir con ganas de revertir esta situación. Intentaremos devolverle la alegría a la gente”.

Publicidad
Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

ver también

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

Por su parte, Racing igualó sin goles ante Independiente en el Cilindro y Gustavo Costas también habló del cruce del próximo jueves ante el Millonario: “Vamos a dejar todo. El hincha sabe que estos pibes van a dejar todo el jueves. Todos quisieron estar hoy. Es una final“.

Gallardo y Costas: curiosa coincidencia antes del duelo entre River y Racing por la Copa Argentina

ver también

Gallardo y Costas: curiosa coincidencia antes del duelo entre River y Racing por la Copa Argentina

Este River de Gallardo está muy lejos del de 2015

ver también

Este River de Gallardo está muy lejos del de 2015

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme, entre la espada y la pared

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
River hoy: la formación vs. Racing y duras críticas a Gallardo
River Plate

River hoy: la formación vs. Racing y duras críticas a Gallardo

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River
River Plate

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

La furiosa crítica del Cabezón Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra: “Estoy re caliente”
River Plate

La furiosa crítica del Cabezón Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra: “Estoy re caliente”

Del retiro joven y ser ídolo del PSG a incursionar en la gestión de clubes de FIFA: qué fue de la vida de Javier Pastore
Fútbol Internacional

Del retiro joven y ser ídolo del PSG a incursionar en la gestión de clubes de FIFA: qué fue de la vida de Javier Pastore

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo