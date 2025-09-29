Es tendencia:
Gallardo y Costas: curiosa coincidencia antes del duelo entre River y Racing por la Copa Argentina

El Millonario y la Academia se verán las caras el próximo jueves por los cuartos de final del torneo más federal del país.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo y Gustavo Costas
© GettyMarcelo Gallardo y Gustavo Costas

El fútbol es cambiante y el presente de River y Racing así lo demuestran. Hace apenas algunas semanas, la Academia no la pasaba bien, no encontraba los resultados y estuvo a minutos de quedar eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final, pero la situación se revirtió, está entre los cuatro mejores de América y sueña con llegar a la final de Lima. Por su parte, el Millonario lideraba su zona en el Torneo Clausura, estaba con vida en la Libertadores y parecía que Gallardo había encontrado el equipo, pero el pasado domingo cayó ante Deportivo Riestra y sumó su cuarta caída consecutiva.

El próximo jueves a partir de las 18 horas, en el Gigante de Arroyito de Rosario, River y Racing se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina. Será un duelo especial ya que tendrá algunos condimentos interesantes luego del último mercado de pases que tuvo a dirigentes de ambas instituciones disparando con munición pesada. Maxi Salas por el lado del Millonario y Marcos Rojo por el de la Academia serán los jugadores que estén en el foco.

Gallardo y Costas saben lo que se juegan y utilizaron la misma palabra para definir el duelo del próximo jueves

Racing igualó 0 a 0 ante Independiente en el clásico y una vez finalizado el mismo, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa sobre el partido ante River: “Vamos a dejar todo. El hincha sabe que estos pibes van a dejar todo el jueves. Todos quisieron estar hoy. Es una final“.

Gustavo Costas. (Foto: Getty).

Gustavo Costas. (Foto: Getty).

Por su parte, Marcelo Gallardo también fue consultado por el cruce ante la Academia y utilizó la misma palabra que Gustavo Costas: “Hay que prepararnos para jugar una final el jueves. Limpiar esta frustración de hoy. Con aquellos que estén bien y yo observe que tengan esa necesidad de salir con ganas de revertir esta situación. Intentaremos devolverle la alegría a la gente”.

Gallado y Costas coinciden en que deben afrontar el duelo por la Copa Argentina del próximo jueves como una final. Ambos necesitan una victoria, aunque para River pasó a ser vital luego de quedar eliminado de la Libertadores y haber perdido dos partidos seguidos en el Torneo Clausura, podría ser el envión anímico que necesita.

