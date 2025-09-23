Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Con dos bajas en la ofensiva, los convocados de River para enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores

El Muñeco dio la lista con los 22 futbolistas que viajarán a Brasil en búsqueda de la clasificación a las semis del certamen.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© Marcelo Endelli/Getty ImagesMarcelo Gallardo, entrenador de River.

Tras perder 2 a 1 en condición de local en el Más Monumental, River viajará a San Pablo para enfrentarse a Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de conseguir un boleto a las semifinales del certamen.

Luego del entrenamiento en el River Camp, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, dio la lista con los 22 jugadores convocados para viajar a Brasil. Al igual que en el encuentro de ida, el plantel no completará el banco de suplentes, debido a que puede tener hasta 12 suplentes. 

Con respecto a la nómina de la derrota por 2 a 1 en condición de local, el ‘Muñeco’ realizará una sola variante, debido a que se sumó Giuliano Galoppo, quien cumplió con la fecha de suspensión que recibió luego de ser expulsado ante Libertad de Paraguay, y se perfila para ser titular. Además, se sumó el tercer arquero, Santiago Beltrán.

En cuanto a las bajas, hay una sensible para Gallardo debido a que no está presente Sebastián Driussi, que se lesionó en el partido de ida ante el Verdao y que debido a este desgarro tendrá para por lo menos tres semanas de recuperación.

Por otro lado, quien salió de la lista es Ian Subiabre. El delantero continúa en conflicto con el club por su renovación de contrato y es por eso que decidieron marginarlo tanto del primer equipo como de la Reserva hasta que esto no se solucione. Además, el accionar sería el mismo respecto a su participación en el Mundial Sub 20. 

Así las cosas, el Millonario irá con estos 22 futbolistas a Brasil en búsqueda de dar vuelta la llave ante el Verdao y acceder a las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador de la serie irá ante el vencedor del duelo entre San Pablo y Liga de Quito, cuya ida ganó el elenco ecuatoriano 2 a 0 como local.

Publicidad
Los convocados de River para visitar a Palmeiras. (River).

Los convocados de River para visitar a Palmeiras. (River).

La posible formación de River para enfrentar a Palmeiras

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo o Enzo Pérez, Kevin Castaño; Juanfer Quintero o Nacho Fernández; Facundo Colidio o Nacho Fernández y Maxi Salas.

La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

ver también

La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

Serie épica y penales: el pronóstico de la Inteligencia Artificial que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

ver también

Serie épica y penales: el pronóstico de la Inteligencia Artificial que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Abel Ferreira habló en la previa del partido contra River
Copa Libertadores

Abel Ferreira habló en la previa del partido contra River

Cómo seguir a Bolavip en Google Discover: noticias, información y entrevistas al instante
Offside

Cómo seguir a Bolavip en Google Discover: noticias, información y entrevistas al instante

La Fórmula 1 catalogó como perdedor a Alex Albon tras el choque con Colapinto en Bakú
FÓRMULA 1

La Fórmula 1 catalogó como perdedor a Alex Albon tras el choque con Colapinto en Bakú

Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr hoy vs. Jeddah Club por la Copa del Rey de Campeones de Arabia
Fútbol Árabe

Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr hoy vs. Jeddah Club por la Copa del Rey de Campeones de Arabia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo