Con dos bajas en la ofensiva, los convocados de River para enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores

Tras perder 2 a 1 en condición de local en el Más Monumental, River viajará a San Pablo para enfrentarse a Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de conseguir un boleto a las semifinales del certamen.

Luego del entrenamiento en el River Camp, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, dio la lista con los 22 jugadores convocados para viajar a Brasil. Al igual que en el encuentro de ida, el plantel no completará el banco de suplentes, debido a que puede tener hasta 12 suplentes.

Con respecto a la nómina de la derrota por 2 a 1 en condición de local, el ‘Muñeco’ realizará una sola variante, debido a que se sumó Giuliano Galoppo, quien cumplió con la fecha de suspensión que recibió luego de ser expulsado ante Libertad de Paraguay, y se perfila para ser titular. Además, se sumó el tercer arquero, Santiago Beltrán.

En cuanto a las bajas, hay una sensible para Gallardo debido a que no está presente Sebastián Driussi, que se lesionó en el partido de ida ante el Verdao y que debido a este desgarro tendrá para por lo menos tres semanas de recuperación.

Por otro lado, quien salió de la lista es Ian Subiabre. El delantero continúa en conflicto con el club por su renovación de contrato y es por eso que decidieron marginarlo tanto del primer equipo como de la Reserva hasta que esto no se solucione. Además, el accionar sería el mismo respecto a su participación en el Mundial Sub 20.

Así las cosas, el Millonario irá con estos 22 futbolistas a Brasil en búsqueda de dar vuelta la llave ante el Verdao y acceder a las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador de la serie irá ante el vencedor del duelo entre San Pablo y Liga de Quito, cuya ida ganó el elenco ecuatoriano 2 a 0 como local.

Publicidad

Publicidad

Los convocados de River para visitar a Palmeiras. (River).

La posible formación de River para enfrentar a Palmeiras

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo o Enzo Pérez, Kevin Castaño; Juanfer Quintero o Nacho Fernández; Facundo Colidio o Nacho Fernández y Maxi Salas.

ver también La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores