Se suma Bareiro: los 14 futbolistas que pasaron por River y Boca en los últimos 25 años

Luego de varios días de negociación, Boca concretó el arribo de Adam Bareiro para reforzar el ataque. El Xeneize desembolsará 3.5 millones de dólares por el 100% del pase, de los cuales 1.75 irán para Fortaleza y los otros para River, que todavía cuenta con la mitad de la ficha.

Si bien en el siglo pasado era más habitual, en los últimos años son pocos los casos de futbolistas que pasaron por River y Boca. De hecho, en lo que va del milenio, solamente son 14 los que vistieron ambas casacas, aunque no todos ellos durante esos años, como por ejemplo es el caso de Abel Balbo, que pasó por Núñez a fines de los 80 y por el Xeneize a comienzos de los 2000.

El caso anterior al de Adam Bareiro fue el de Marcelo Saracchi, que pasó brevemente por River entre 2017 y 2018, mientras que por Boca lo hizo en 2023. Es cierto que no todos los casos fueron iguales y que no todos dejaron su huella en alguno de los clubes, pero hubo otros que sí.

Sin dudas, el caso más emblemático de los últimos años fue el de Jonatan Maidana, que fue campeón de la Copa Libertadores con Boca en 2007 y luego con River -siendo pieza fundamental- tanto en 2015 como en 2018, en esta última justamente ante el Xeneize. Detalle no menor es que en ambas finales de Libertadores 2018, Lucas Pratto marcó para River. El Oso se formó en Boca.

Los 14 jugadores que pasaron por River y Boca en los últimos 25 años

Jorge Martínez – River (1998-1999) / Boca (2001-2002)

Abel Balbo – River (1988-1989) / Boca (2002)

Nelson Vivas – Boca (1994-1997) / River (2003)

Julio César Cáceres – River (2006) / Boca (2008-2010)

Luciano Figueroa – River (2006) / Boca (2008-2009)

Jesús Méndez – River (2003-2006) / Boca (2010-2013)

Jonatan Maidana – Boca (2006-2008) / River (2010-2018 y 2021-2022)

Jonathan Fabbro – Boca (2002-2003) / River (2013-2014)

Bruno Urribarri – Boca (2007) / River (2014-2015)

Nicolás Bertolo – Boca (2006-2007) / River (2015-2016)

Lucas Pratto – Boca (2009) / River (2018-2020)

Tomás Pochettino – Boca (2015) / River (2022)

Marcelo Saracchi – River (2017-2018) / Boca (2023)

Adam Bareiro – River (2024) / Boca (2026)

