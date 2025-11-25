La drástica medida de Stefano Di Carlo con los jugadores de River luego de cerrar el 2025 con un nuevo fracaso

El año de River no fue para nada bueno. Eso está claro. Los resultados no se dieron, los objetivos planificados se dilapidaron poco a poco, y ahora se vendrá un mercado de pases en el que Marcelo Gallardo, junto al flamante presidente, Stefano Di Carlo, renovarán la plantilla.

De cara a lo que será el próximo período de incorporaciones, el mandamás que tomó la posta de Jorge Brito, en la última reunión de Comisión Directiva, comunicó que los contratos de los futbolistas que arriben tendrán una modificación con relación a lo que fueron los últimos confeccionados.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no excederán el 60%, el resto será por objetivos. Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados. No habrá nada intermedio”, manifestó Di Carlo ante los presentes.

Para completar el salario de los futbolistas que, a partir de 2026, se vistan con la indumentaria riverplatense, se firmarán los contratos por productividad. La misma estará medida en la cantidad de partidos que disputen los intérpretes, los goles que conviertan (en el caso de los delanteros), como así también campeonatos que obtengan y finales que disputen.

Los once titulares de River en Avellaneda. (Prensa Liga Profesional)

La modalidad de contratación que tendría River en 2026

Para lo que será el próximo mercado de pases, la idea de Stefano Di Carlo y compañía es poder sumar futbolistas mediante préstamos con cargo y opciones de compra.

A partir de esta medida evitarían adquirir jugadores por cifras muy elevadas y que, en caso de tener que venderlos en el futuro, la transferencia se concrete por un monto inferior al invertido.

