Stefano Di Carlo reveló la postura de River para reclamar el título de campeón de la tabla anual: “Lo informaremos”

En los últimos días se desató una fuerte polémica en el fútbol argentino debido a que la AFA oficializó a Rosario Central como el campeón de la liga 2025 por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual tras la culminación de la fase regular del Torneo Clausura.

Como consecuencia de esto, los equipos que terminaron primeros en la tabla anual años atrás se plantearon la posibilidad de reclamar este título que suma una estrella más a su palmarés. Uno de los involucrados en esto es River, ganador de la anual tanto en 2021 como en 2023.

Referido a esto, Stefano Di Carlo, el presidente del Millonario, habló en la reunión de la Comisión Directiva del club, y allí explicó cuál es la postura de la institución. La misma, será evaluar la situación para definir los pasos a seguir. De esta manera, afirmó que no están seguros de hacer el reclamo.

“Es un tema en evaluación y oportunamente lo informaremos”, comentó al respecto. Cabe destacar que además de River, equipos como Racing (2022) y Vélez (2024), también podrían analizar la posibilidad de pedir ser considerados como campeones de la anual de esos años.

River contradijo a la AFA con el título de Rosario Central

Luego de anunciar a Rosario Central como campeón de este título, la AFA explicó que se lo dieron tras una votación entre los clubes presentes en la asamblea. Inmediatamente, Estudiantes explicó que esto no fue así, y desde River siguieron bajo la misma línea del Pincha.

“Está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo“, aclaró Ignacio Villarroel.

Además, remarcó que “la formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día” y que “fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026“.

“Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central“, aseguró el vice.

Datos claves

Rosario Central fue oficializado por la AFA como campeón de la liga 2025 por ser el equipo con más puntos en la tabla anual .

fue oficializado por la AFA como campeón de la por ser el equipo con más puntos en la . Stefano Di Carlo (Presidente de River) afirmó que el club está “en evaluación” sobre reclamar los títulos de la tabla anual de 2021 y 2023 .

(Presidente de River) afirmó que el club está sobre reclamar los títulos de la tabla anual de y . River Plate contradijo a la AFA, afirmando que la decisión de darle el título a Central fue en una reunión de la Liga Profesional sin “expresión de voluntad” ni “voto” de los clubes, según Ignacio Villarroel.

