Defensas bajas en River: el dilema que debe resolver Gallardo de cara a la visita a Vélez

Los problemas de River están prácticamente en todas las líneas. Salvo Franco Armani, que no tuvo grandes errores en los últimos partidos, no hay sector del equipo que no tenga rendimientos bajos: los defensores fueron protagonistas de groseros errores que fueron determinantes para la seguidilla de malos resultados, el mediocampo tampoco aporta soluciones defensivas ni ofensivas y la delantera atraviesa una sequía goleadora preocupante. Marcelo Gallardo también tiene su cuota de responsabilidad y el equipo pelea por clasificar a los playoffs del Clausura y a la Copa Libertadores 2026.

El próximo domingo, desde las 17 horas, River visitará a Vélez por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres. Los de Gallardo necesitan asegurar su pase a octavos de final y también escalar posiciones en la tabla anual y aspirar a quedar tercero -zona de repechaje a la Libertadores- y para eso necesitará que Argentinos Juniors pierna o empate ante Estudiantes en La Plata.

River tendrá seis bajas para enfrentar a Vélez, algunas de ellas por lesión, otras por acumulación de tarjetas amarillas y otras por haber cedido a jugadores para la fecha FIFA. Sin lugar a dudas hay dos ausencias que se van a sentir más que las demás: las de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.

Si bien ninguno de los dos venía con un rendimiento sobresaliente, lo que preocupa es que los reemplazantes naturales por los que apostaría Marcelo Gallardo no vienen dando soluciones: se trata de Paulo Díaz y Milton Casco. El chileno sumó pocos minutos últimamente y la realidad es que tuvo actuaciones para el olvido, mientras que el entrerriano casi ni jugó y cuando lo hizo no estuvo a la altura.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Las 6 bajas de River para jugar contra Vélez

Lucas Martínez Quarta (acumulación de tarjetas)

Marcos Acuña (acumulación de tarjetas)

Facundo Colidio (lesionado)

Maximiliano Meza (lesionado)

Matías Galarza Fonda (convocado a su selección)

Kevin Castaño (convocado a su selección)

¿Cómo podría formar River contra Vélez?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para visitar a Vélez el próximo domingo desde las 17 horas es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

