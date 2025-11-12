La última fecha de la primera fase del Torneo Clausura obliga a River a ganar y esperar otros resultados para saber si, por lo menos, tiene chances de acceder al repechaje de la Copa Libertadores 2026. Su única alternativa para ingresar directo a la fase de grupos es consagrarse campeón, algo que parece aún más difícil por el presente futbolístico del equipo de Marcelo Gallardo.

Por primera vez en mucho tiempo, el Millonario tiene serias chances de no disputar el certamen más importante de América. De concretarse, no sólo se cortaría una racha de 11 presencias consecutivas, sino que el club perderá un ingreso clave para su presupuesto.

En los últimos años, para el club de Núñez fue una costumbre jugar la Libertadores y llegar a instancias decisivas. Eso le permitió poder incorporar grandes estrellas (hoy tiene 4 campeones del mundo en su plantel) con salarios top. De no poder acceder a la próxima edición, la diferencia en el presupuesto será abismal.

La diferencia de premios de la Copa Libertadores con la Sudamericana

Teniendo en cuenta los valores de la edición 2025 (probablemente en 2026 se incremente aún más), los premios de la Copa Libertadores están muy lejos de los que otorga la Copa Sudamericana. La simple participación en cada una de las competencias marca una diferencia de 4.2 millones de dólares estadounidenses.

Para tomar dimensión de la distancia económica, un finalista de la Libertadores acumula aproximadamente 18 millones de dólares en premios y embolsa 24 millones más si se consagra campeón. En la Sudamericana, en tanto, se llega al último partido con una ganancia aproximada de 6 millones, mientras que el ganador cosecha 6.5 millones extra.

Comparativa de premios entre la Libertadores y Sudamericana

Fase Libertadores (USD) Sudamericana (USD) Pérdida por Fase (USD) Fase de Grupos (6 partidos) 6.000.000 1.800.000 4.200.000 Mérito Deportivo Grupos (promedio) 1.584.000 552.000 1.032.000 Octavos de Final (2 partidos) 2.500.000 1.200.000 1.300.000 Cuartos de Final (2 partidos) 3.400.000 1.400.000 2.000.000 Semifinales (2 partidos) 4.600.000 1.600.000 3.000.000 Subcampeón (bono final) 7.000.000 2.000.000 5.000.000 Campeón (bono final) 24.000.000 6.500.000 17.500.000

Los horarios de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

