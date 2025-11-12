Es tendencia:
Los millones que perderá River si no clasifica a la Copa Libertadores 2026

Cortar la racha de 11 años seguidos participando del certamen más importante del continente será un golpe fuerte a la billetera del Millonario

Por Joaquín Alis

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
La última fecha de la primera fase del Torneo Clausura obliga a River a ganar y esperar otros resultados para saber si, por lo menos, tiene chances de acceder al repechaje de la Copa Libertadores 2026. Su única alternativa para ingresar directo a la fase de grupos es consagrarse campeón, algo que parece aún más difícil por el presente futbolístico del equipo de Marcelo Gallardo.

Por primera vez en mucho tiempo, el Millonario tiene serias chances de no disputar el certamen más importante de América. De concretarse, no sólo se cortaría una racha de 11 presencias consecutivas, sino que el club perderá un ingreso clave para su presupuesto.

En los últimos años, para el club de Núñez fue una costumbre jugar la Libertadores y llegar a instancias decisivas. Eso le permitió poder incorporar grandes estrellas (hoy tiene 4 campeones del mundo en su plantel) con salarios top. De no poder acceder a la próxima edición, la diferencia en el presupuesto será abismal.

La diferencia de premios de la Copa Libertadores con la Sudamericana

Teniendo en cuenta los valores de la edición 2025 (probablemente en 2026 se incremente aún más), los premios de la Copa Libertadores están muy lejos de los que otorga la Copa Sudamericana. La simple participación en cada una de las competencias marca una diferencia de 4.2 millones de dólares estadounidenses.

Para tomar dimensión de la distancia económica, un finalista de la Libertadores acumula aproximadamente 18 millones de dólares en premios y embolsa 24 millones más si se consagra campeón. En la Sudamericana, en tanto, se llega al último partido con una ganancia aproximada de 6 millones, mientras que el ganador cosecha 6.5 millones extra.

Comparativa de premios entre la Libertadores y Sudamericana

FaseLibertadores (USD)Sudamericana (USD)Pérdida por Fase (USD)
Fase de Grupos (6 partidos)6.000.0001.800.0004.200.000
Mérito Deportivo Grupos (promedio)1.584.000552.0001.032.000
Octavos de Final (2 partidos)2.500.0001.200.0001.300.000
Cuartos de Final (2 partidos)3.400.0001.400.0002.000.000
Semifinales (2 partidos)4.600.0001.600.0003.000.000
Subcampeón (bono final)7.000.0002.000.0005.000.000
Campeón (bono final)24.000.0006.500.00017.500.000
Los horarios de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre
17.00 Instituto – Talleres (Zona B)
17.00 Vélez – River (Zona B)
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)
20.15 Newell’s – Racing (Zona A)
20.15 Boca – Tigre (Zona A)
20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre
17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)
17.00 Belgrano – Unión (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

