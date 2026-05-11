Santiago Beltrán es uno de los pocos puntos rescatables de River Plate en el último tiempo. Y este domingo 10 de mayo en el Estadio Monumental contra San Lorenzo, en el cruce correspondiente a los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, en el que el Millonario caminó por la cornisa, el joven arquero no fue la excepción.

Fue clave para que el Cuervo no estirara la diferencia (y para que, en definitiva, los de Chacho Coudet se mantuvieran en competencia para encontrar el agónico empate mediante Juan Fernando Quintero) y después en los penales atajó dos, a Gregorio Rodríguez y a Mathías De Ritis, e intimidó lo suficiente a Ignacio Perruzzi para que enviara su lanzamiento por arriba del travesaño.

Al respecto de lo que fue su labor, Eduardo Coudet, en conferencia de prensa, comentó: “Lo que más destaco de él es ser un arquero de equipo grande. Sacó las que tenía que sacar, o las que podía sacar, y después los penales. Es muy complejo ser arquero de un equipo al que le patean poco, porque tenés que responder en las que te exigen”.

Por otro lado, a pesar del rendimiento de Santiago Beltrán, el Chacho aclaró que en el duelo por los Cuartos de Final de Torneo Apertura frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, tendrá la opción de elegir nuevamente a Armani: “El miércoles Franco ya va a estar a disposición también. Es importante tener a todos de la mejor manera”.

¡ATENCIÓN HINCHAS DE RIVER! Coudet destacó el trabajo de Beltrán y también aclaró que Armani, desde el miércoles, podrá estar disponible para el arco del Millonario.



🧤 ¿Quién debe ser el titular? pic.twitter.com/gor7ScOiWB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

¿Cuándo juega River contra Gimnasia por los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026?

River, tras dejar afuera a San Lorenzo, ahora se medirá a Gimnasia de La Plata, que en su turno desplazó a Vélez Sarsfield (lo venció 1 a 0 en el Estadio José Amalfitani y de esta manera suma 7 triunfos consecutivos entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina). Se verán las caras este miércoles 13 de mayo desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental.

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Por cierto, el ganador del cruce entre el Millonario y el Lobo jugará la Semifinal ante Rosario Central o Racing, quienes se enfrentarán el mismo miércoles en el Gigante de Arroyito a las 19 horas. En tanto que el martes se llevarán a cabo los partidos de la otra llave: Belgrano vs. Unión en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba (19 hs) y Argentinos Juniors vs. Huracán en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal (21:30).

En síntesis